Un bel GhiviBorgo impone il pareggio alla Sanremese

domenica, 3 novembre 2019, 17:59

di michele masotti

1-1



Sanremese: Caruso, Maggi (66’Likaxhiu), Demontis, Spinosa, Taddei, Pici, Gagliardini, Colombi, Fenati, Scalzi (73’Lo Bosco) e Gerace A disposizione: Morelli, Bellanca, Vitiello, Scarella, Calderone, Pellicanò e Martini Allenatore: Nicola Ascoli



GhivizzanoBorgo: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini (83’Aldrovandi), Fomov, Lucatti, Nottoli (57’Solinas) e Marin (70’Broccoli) A disposizione: Marino, Aprile, Viti, Simoni, Canali e Francescangeli Allenatore: Pacifico Fanani



Arbitro: Rosario Luongo di Napoli (Assistenti Barcherini di Terni e Brunozzi di Foligno)



Marcatori: 31’ Scalzi e 86’Lucatti



Note: Espulso al 77’Gagliardini per gioco scorretto. Ammoniti Lucatti, Papi, Marin, Scalzi e Brusacà. Calci d’angolo 2-2

Il nono centro di bomber Lucatti, sempre più capocannoniere di questo girone A di Serie D, evita al GhivizzanoBorgo una beffarda sconfitta in casa della Sanremese e di proseguire nella sua positiva stagione. Di fronte ai liguri, una delle compagini che pratica il calcio migliore del torneo, i ragazzi di Pacifico Fanani hanno giocato alla pari mettendo alle corde, in più di un’occasione, la squadra di Ascoli che è stata salvata dalle parate di Caruso. I “colchoneros” della Media Valle restano a centro classifica con quattro lunghezze di margine sulla zona play-out e tre punti in meno del terzetto di formazioni che sosta in cima alla graduatoria.



In una Liguria ancora una volta flagellata dal maltempo, il sole che splende sul “Comunale” di Sanremo rappresenta una bella eccezione. Fanani rilancia dal primo minuto Nottoli, trequartista alle spalle dell’unica punta Lucatti mentre Mattia Papi vince il ballottaggio con Aprile in mezzo al campo. Ospiti pericolosi dopo appena sette minuti con Borgia che sfiora il palo alla destra di Caruso. La Sanremese non sta a guardare e Scalzi chiama alla deviazione in corner l’attento Signorini. Una leggerezza difensiva di Subbicini non costa per poco caro ai biancorossi. Colombi sceglie la soluzione di potenza anziché di precisione: sfera di un soffio fuori. Al 15’ l’estremo difensore ligure respinge con i pugni la botta dal limite di Dell’Orfanello mentre, poco dopo, Signorini si supera nell’uno contro uno con Scalzi. Il bravo portiere livornese non può sulla fantastica serpentina di Scalzi al 31’. La seconda punta locale lascia sul posto quattro avversari per poi superare in uscita l’incolpevole Signorini.



Il primo squillo della seconda frazione porta la firma di Benedetti che impegna dalla distanza Caruso. Vedendo la sua squadra padrona del campo, Fanani inserisce Solinas e Broccoli. Proprio quest’ultimo causa il rosso diretto di Gagliardini. Al 85’ sponda del subentrato Aldrovandi per la conclusione di Lucatti smanacciata lateralmente da Caruso. Quando la porta della Sanremese sembra stregata, ecco che il centravanti biancorosso, da consumato uomo d’area di rigore qual è, prende il tempo a Pici e insacca con un tocco sotto misura.



Un buon pareggio, quindi, per capitan Borgia e compagni attesi nell’undicesima giornata dal confronto del “Delle Terme” contro un Prato reduce da due k.o. di fila che non può più permettersi altri passi falsi nella corsa al titolo.