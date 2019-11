Sport



Un eroico Castelnuovo rimonta due volte il Camaiore

domenica, 3 novembre 2019, 17:21

di simone pierotti

2-2

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci (6’s.t. Mariani), Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Contipelli (45’ s.t. Morelli), D’Alessandro (10’ s.t. Tonazzini), D’Antongiovanni (24’ s.t. Orlandi), Pegollo, Viola, Mancini (24’ s.t. Fiale) A disp.: Ferraiuolo, Bennati, Peralta, Bresciani All.: Moriani

CASTELNUOVO: Leon, Degl’Innocenti, Inglese, Lavorini, Pieroni, Giusti, Galletti (34’ s.t. Turri), Biagioni (34’ s.t. Jatta), Ghafouri (17’ s.t. Bosi), El Hadoui (39’ s.t. Castro), Nelli (10’ s.t. Casci) A disp.: Pili, Bastos, Lionetti, Dini All.: Cardella

Arbitro: Alessio Serra di Grosseto

Marcatori: 34’ p.t. Barsotti, 21’ s.t. Galletti, 24’ s.t. D’Antongiovanni, 43’ s.t. Inglese

Note: Ammoniti Nelli, Galletti, D’Alessandro, Bosi, Orlandi

Un grande Castelnuovo porta via un pareggio contro il fortissimo Camaiore al termine di una gara giocata davvero bene. Ampiamente meritato il risultato che sta addirittura stretto ai gialloblu, capaci, su un campo molto pesante, di imporre il proprio gioco ai forti avversari e di rimontare due volte. Dopo la clamorosa sconfitta di domenica scorsa la squadra di mister Cardella ha saputo reagire e prosegue nel proprio percorso di crescita.

Primo tempo equilibrato, con i gialloblu che controllano con ordine il Camaiore che stenta a trovare gli spazi; in difficoltà gli attaccanti, praticamente annullati dalla retroguardia ospite, con un Giusti sontuoso. Aprono i gialloblu con una conclusione di Degl’Innocenti al 3’, palla alta. All’11’ contropiede di Pegollo ma Giusti lo disturba e ne neutralizza il tiro. Al 13’ diagonale di Inglese, un difensore tocca in angolo. Al 21’ Mancini si muove in area e prova il tiro, la palla esce a lato. A sorpresa passano in vantaggio i padroni di casa grazie ad un calcio di punizione di Barsotti: sfortunato il Castelnuovo che subisce la punizione facendosi trovare sbilanciato dopo un attacco. Leon vola al sette della porta ma riesce solo a toccare il pallone che si insacca. Al 46’ conclusione di Ghafouri che sorvola la traversa.

Nella ripresa si assiste ad un monologo del Castelnuovo. Variante tattica nel tentativo di recuperare, con Pieroni schierato in attacco. Al 5’ tiro di Ghafouri che un difensore tocca sopra la traversa. Al 21’ gli sforzi del Castelnuovo vengono premiati: tiro dal limite del giovane Galletti che si insacca a fil di palo. Nemmeno il tempo di esultare che il Camaiore trova il vantaggio: diagonale in area, la palla si ferma su una pozzanghera sistemandosi per la conclusione di D’Antongiovanni che piazza il tiro all’altezza del dischetto, è il 2-1. Il Castelnuovo non molla e cerca il forcing finale. Il meritato pareggio arriva al 43’: punizione da fuori area, si accende una mischia, Inglese è il più veloce ad arrivare sul pallone e a trovare la porta in mischia. I gialloblu provano addirittura a vincere la partita ma il tempo è tiranno e alla fine il 2-2 può bastare. Il Castelnuovo è vivo, viva il Castelnuovo!