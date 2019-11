Sport



Un ottimo Castelnuovo va vicino al colpo grosso a Montecatini

domenica, 17 novembre 2019, 18:37

di simone pierotti

0-0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Ghelardoni, Di Nardo, Abdoune, Ghimenti, Agostini, Francesconi, Tempesti, Benvenuti, Chiaramonti A disp.: Tonarelli, Abruzzese, Isola, Kishta, Castagna, Malih, Prato, Maiorana, Coulibaly All.: Marselli

CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Degl’Innocenti, Lavorini, Pieroni, Inglese, Galletti (25’ s.t. Bosi), Biagioni, Casci (30’ s.t. Ghafouri), El Hadoui (40’ s.t. Turri), Marganti A disp.: Pili, Giusti, Jatta, Bachini, Bastos, Castro All.: Cardella

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera

Note: al 45’ p.t. Bellini para un rigore ad El Hadoui

Il Castelnuovo sta dimostrando, giornata dopo giornata, di non avere nessuna intenzione di mollare e di essere la “vittima sacrificale” che tutti gli addetti ai lavori e molto sportivi lo consideravano. Anche oggi una squadra tosta e compatta ha strappato un punto prezioso e assolutamente meritato sul campo del Montecatini, una delle formazioni più attrezzate della categoria. Anzi, il pareggio sta perfino stretto ai ragazzi di mister Cardella che, alla luce di tre occasioni lampanti, prima tra tutte il rigore fallito da El Hadoui, avrebbero meritato l’intera posta in palio. Peccato, sarebbero stati tre punti fondamentali per restare agganciati alle dirette concorrenti che, comunque, distano solamente quattro punti, saldamente in zona play-out.

E’ stata una gara sostanzialmente controllata dai gialloblu, che non corso praticamente mai rischi di sorta. La grande occasione è capitata ad El Hadoui sotto forma di un calcio di rigore che, in chiusura di primo tempo, poteva cambiare la storia della partita: invece Bellini è stato provvidenziale ed ha deviato in angolo. Occasione pesante che, tuttavia, non ha demotivato il Castelnuovo che nella ripresa ha contenuto gli avversari e, nella seconda parte della frazione, ha cercato la vittoria. Due le occasioni nitide, prima con Biagioni poi ancora con El Hadoui, purtroppo non sfruttate. Il punto va comunque bene, fa morale e tiene i gialloblu in piena zona play-out.

Molto soddisfatto il vice presidente Dino Dini che, assieme ai consiglieri Turri e Pieroni, era presente al fianco della squadra anche a Montecatini: “Abbiamo visto in campo un buon Castelnuovo, i ragazzi hanno lottato, il rigore non concretizzato ed un paio di occasioni perse ci hanno fatto lasciare sul campo due punti. Ora pensiamo ad affrontare le prossime sfide, lasciamo lavorare mister e squadra serenamente, rimaniamo distaccati dalle polemiche sterili che ogni tanto si ascoltano in tribuna e non solo. In questo momento dobbiamo essere uniti tutti, società, collaboratori e sportivi”. Appuntamento domenica 24 novembre al Nardini contro il Perignano.