Sport



Under 18: Volley Barga incontra Valdiserchio

mercoledì, 27 novembre 2019, 14:59

Scende ancora in campo questa sera la formazione under 18 del Volley Barga che per la terza giornata del girone d'andata incontra, alle ore 20 nel palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano, la forte compagine locale del Valdiserchio. Nell'incontro casalingo di mercoledi scorso contro la Pantera Lucchese, le ragazze di Martina Dini erano apparse in miglioramento rispetto alla gara d'esordio e pertanto oggi sono chiamate a confermare la loro crescita di fronte alle quotate avversarie.