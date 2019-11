Volley Barga, al via il campionato under 18

Altri articoli in Sport

mercoledì, 13 novembre 2019, 22:19

“Questa partita non s’ha da fare” avrebbe detto Don Rodrigo dei Promessi Sposi. No, qua non siamo in letteratura né ci sono novelli sposi, ma si tratta di una ben meno nobile partita di calcio giovanile

mercoledì, 13 novembre 2019, 19:49

Sorride al Marginone, sempre più quinta forza del girone A, il recupero del match dell’ottava giornata. Grosso rammarico in casa Diavoli Neri per una bella prova che, a causa di un pizzico di malasorte, non ha portato punti in dote ai ragazzi di Alessandro Cassettai

lunedì, 11 novembre 2019, 23:29

Nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana arriva l’atteso scossone al vertice: lo mette a segno il Casciana Cascianella che si aggiudica lo scontro diretto al termine di mille emozioni, vincendo 3-2. Reti decisive di Alessandro Cassettai, Alessio Coli e Andrea Rossi, per gli ospiti in rete Federico Del Giudice e Matteo...

lunedì, 11 novembre 2019, 16:08

Con una bella prestazione le bimbe di Mirko Rossi hanno avuto la meglio sulla squadra del Ponte a Moriano per 3 set a 0. Una buona prestazione quella delle atlete di casa che riportano sul campo i progressi tecnici e caratteriali frutto della costanza e dell'impegno che mettono in ogni allenamento

lunedì, 11 novembre 2019, 12:53

Il Cefa Basket Castelnuovo centra la terza vittoria consecutiva, la quarta in cinque gare, superando 67-52 il Team 87 Pistoia e vola nei piani alti della classifica. Non tragga in inganno il punteggio finale perchè i garfagnini hanno dovuto sudare fino all'ultimo per portare a casa i due punti contro...

lunedì, 11 novembre 2019, 11:55

Sabato 9 novembre si è svolto il 13° trofeo Memorial Sergio Mariotti, manifestazione giovanile di corsa su strada nel centro storico di Castelfranco di Sotto (Pi), ottimamente organizzata dalla società sportiva Podistica Castelfranchese