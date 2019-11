Volley Barga, le gare del week-end

Altri articoli in Sport

giovedì, 28 novembre 2019, 21:03

Grande successo per l’ottava edizione del biathlon del Gattonero, svoltosi a Sassi di Molazzana domenica 24 novembre, valido anche per il campionato challenger Castelvecchio - Sassi Eglio

mercoledì, 27 novembre 2019, 21:23

Cambio alla guida tecnica degli Allievi Regionali del Castelnuovo. La società, preso atto delle dimissioni di mister Adamo Fiori, si è immediatamente mossa ed ha raggiunto l’accordo con Alessandro Davini, giovane ma già esperto allenatore

mercoledì, 27 novembre 2019, 17:31

Si interrompe ai quarti di finale il buon cammino in Coppa Italia del River Pieve. I “milionarios” della Garfagnana, privi di alcune pedine importanti come Filippi e l’acciaccato Angeli, cadono 2-1 per mano di una compagine di tutto rispetto come l’Armando Picchi Livorno

mercoledì, 27 novembre 2019, 14:59

Scende ancora in campo questa sera la formazione under 18 del Volley Barga che per la terza giornata del girone d'andata incontra, alle ore 20 nel palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano, la forte compagine locale del Valdiserchio

mercoledì, 27 novembre 2019, 13:50

Il Rally Day di Pomarance conferma Augusto Favero e Nicola Perrone leader nelle rispettive classifiche, lanciando ai chilometri dell'ultimo appuntamento ed alla logica degli "scarti" incertezza fino all'ultimo chilometro di gara

martedì, 26 novembre 2019, 14:31

Si è svolta la ventisettesima tappa del '33° trofeo Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi', disputata lungo il percorso della '30° corsa delle castagne' di Fivizzano