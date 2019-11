Sport



Volley Barga, scontro al vertice per la formazione under 16

mercoledì, 6 novembre 2019, 13:32

Va in scena stasera alle 20, nella palestra delle scuole medie di Fornaci, l'atteso incontro fra le capo liste del girone B del torneo under 16. Si sfidano infatti le formazioni del Valdiserchio e del Volley Barga, uniche due squadre ancora inbattute in campionato.



Sicuramente le atlete schierate dalle coach daranno vita ad una partita avvincente e combattuta dove la squadra guidata da Sabrina Magistrelli e Martina Dini cercherà di sfruttare al meglio il turno casalingo per proseguire il positivo cammino intrapreso.



Sempre nella palestra di Fornaci, sabato alle ore 16:30 sarà la volta della formazione under 14 allenata da Mirko Rossi e Selena Zanella, che affronterà la Libertas Ponte Moriano.La giovane formazione barghigiana è chiamata ad un pronto riscatto dopo le ultime due sconfitte, peraltro subite contro compagini di levatura superiore, più prestanti fisicamente e più esperte.