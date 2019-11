Sport



Volley Barga si impone nettamente nel derby del campionato under 16

giovedì, 7 novembre 2019, 09:27

Under 16



Volley Barga-Valdiserchio 3-0

(25/14 - 26/24 - 25/21)



È andato in scena ieri sera l'atteso derby tra le formazioni del volley Barga e Valdiserchio valido per la 5° giornata del torneo under 16. L'incontro metteva in palio il primo posto nel girone e dopo una partita emozionante ha visto prevalere la formazione di casa con un netto 3 a 0.



La concentrazione con cui le ragazze di Barga sono entrate in campo ha permesso che nel primo set non sbagliassero praticamente nulla: batttute, attacchi e difese , tutto come il coach Magistrelli aveva sperato di veder fare. Nel secondo set Valdiserchio reagisce, va avanti fino al 18/22 ma le padrone di casa non mollano, rimontano e vincono per 26/24. Il terzo set si chiude sul 25/21con Barga sempre avanti.



"Complimenti a tutte le ragazze - è il commento della società -, a chi ha giocato e a chi dalla panchina non ha smesso di incitare dimostrando che il gruppo è unito. Grazie anche alle atlete delle formazioni minori che hanno fatto un tifo accanito dalla balconata".