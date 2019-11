Sport



Week-end impegnativo per le formazioni del Volley Barga

sabato, 16 novembre 2019, 13:33

Ed è arrivato anche il momento del debutto della nostra squadra di 1^ divisione che stasera alle 21, in un derby molto sentito, incontrerà a Castelnuovo Garfagnana le locali del Volley Garfagnana.



Partite in estate Margherita Coli (passata al Cascina in Serie C) Susanna Saettoni (al Ponte a Moriano) e Martina Bertolozzi che ha cessato l'attività per motivi di studio, il vulcanico Coach Elisa Nobili, il suo tenace coach Martina Dini e la Dirigenza hanno provveduto a rinnovare la squadra barghigiana con alcuni inserimenti che la hanno sicuramente resa molto compatta e versatile. Accanto alle confermate Selene Lunardi, Selena Zanella, Rebecca Vanni,Giulia Giannasi, Iris Martini ed Elena Mutigli questa stagione, oltre a rappresentare quella del lancio definitivo in prima squadra delle giovanissime Diletta Vanni, Chiara Fornesi e Jessica Chelini, vedrà anche il graditissimo ritorno sul terreno di gioco dei liberi Barbara Nobili, già protagonista in passato di tantissime "battaglie" con la maglia del Volley Barga, della generosa Emma Camillo e della borghigiana Ginevra Poggi. Il tutto mentre il capitano Sabrina Magistrelli prosegue il suo recupero dal gravissimo infortunio occorsole in gennaio e scalpita in vista di un suo rientro a tempo pieno in squadra.



Il weekend prevede anche oggi pomeriggio, per il campionato under 14, a Lucca , l'impegno della squadra allenata da Mirko Rossi e Selena Zanella contro la locale Kriva Pantera Lucca. La squadra é chiamata a confermare la bella prestazione di sabato scorso ed a continuare il suo percorso di crescita. Domani, alle ore 11, a Buggiano, la squadra under 16 allenata da Sabrina Magistrelli e Martina Dini affronterà, con l'obbiettivo di confermare il 1 posto solitario nella classifica del girone B, le locali dell' UP Buggiano. Servirà una prestazione tosta e la squadra è attrezzata per poter proseguire sulla strada fino a qui percorsa.