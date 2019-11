Sport



Week-end impegnativo per le formazioni del Volley Barga

martedì, 5 novembre 2019, 13:49

Under 16



Garfagnana-Volley Barga 0-3

(14/25 - 15/25 - 23/25)

Una delle partite più attese della stagione quest'anno non offre uno spettacolo al pari di altri anni per il divario che esiste tra le due formazioni. Risultato netto e buoni spunti delle ragazze di Barga che partita dopo partita fanno vedere i loro progressi, facendo ben sperare per le prossime gare a partire dal prossimo impegno che domani le vedrà opposte alla forte formazione del Valdiserchio.

Doppio impegno per la giovane formazione Under 14

Sabato 2 novembre

Valdiserchio - Volley Barga 3-0

(25/6 - 25/10 - 25/13)

Troppo grande il divario tecnico e atletico fra le due compagini.

Le atlete allenate da Mirko Rossi ne sono consce ed entrano in campo già intimorite dalle avversarie, che grazie al fondamentale della battuta chiudono il primo set velocemente. Pian piano la giovanissima formazione barghigiana recupera un po' di convinzione mettendo in mostra qualche bel salvataggio ed alcune giocate offensive di buona fattura.

Domenica 3 novembre

Pallavolo Garfagnana - Volley Barga 3-1

(25/16 - 17/25 - 25/16 - 25/20)

È andato alla Pallavolo Garfagnana il successo nel derby under 14 contro il Volley Barga.

La compagine barghigiana al secondo impegno in 2 giorni ha lottato con tutte le sue forze, ma la supremazia fisica delle avversarie non le ha permesso di cogliere il successo in questo incontro.

Apprezzabili l'impegno, la passione ed il sano divertimento con le quali le bimbe di coach Rossi affrontano ogni incontro.

Prima divisione

TORNEO CITTÀ DI BARGA

Si è svolto domenica presso la palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga il triangolare città di Barga a cui hanno partecipato oltre alla compagine locale, le formazioni del Montebianco di Pieve a Nievole e l'under 18 della Nottolini Capannori.

Si è trattato di un programma molto intenso che ha dato vita ad incontri molto avvincenti e combattuti risolti spesso solo negli ultimi scambi di gioco.

Le partite disputate sono risultate state utili agli allenatori per mettere a punto le ultime strategie in vista dell'inizio del campionato di 1° divisione previsto per sabato 16 novembre. In particolare Elisa Nobili e Martina Dini hanno ruotato tutti gli elementi a disposizione, verificandone lo stato di forma e l'intesa di squadra nelle varie fasi di gioco.

La squadra barghigiana è apparsa in crescita, sia sotto il profilo atletico che sotto quello tecnico. Da segnalare l'infortunio, speriamo non grave, subito da Giulia Giannasi.

Risultati

Volley Barga - Nottolini u18 1-2

(25/22 - 24/26 - 10/15)

Montebianco - Nottolini u18 2-0

(27/25 - 25/15)

Volley Barga - Montebianco 1-2

(25/18 - 19/25 - 7/15)

Volley Barga - Nottolini u18 2-0

(25/19 - 25/19)

Montebianco - Volley Barga 3-0

(25/22 - 25/17 - 25/22)