Al Cascina basta un guizzo, il Castelnuovo scivola in basso

domenica, 1 dicembre 2019, 19:19

di simone pierotti

1-0

CASCINA: Scolari, Landi, Giari, Castellacci (17’ s.t. Scaramelli), Fatticcioni, Puleo, Naldini, Susini, Lotti, Menichetti, Andolfi A disp.: Gambini, Spella, Bonfigli, D’Angelo, Puccini, Bracci, Baroni, Vaglini All.: Polzella

CASTELNUOVO: Leon, Ricci, Nelli (31’ s.t. Degl’Innocenti), Lavorini (36’ s.t. Giusti), Pieroni, Inglese, Marganti (40’ s.t. Bosi), Turri (23’ s.t. Galletti), Casci, El Hadoui, Ghafouri A disp.: Angelini, Bastos, Cavani, Dini All.: Cardella

Arbitro: Alessio Argenti di Grosseto

Marcatore: 26’ s.t. Menichetti

La gara di Cascina rappresentava un crocevia importante per il girone di andata di Castelnuovo e i 90 minuti visti lo hanno confermato dato che i gialloblu affrontavano una squadra assolutamente alla loro portata. Purtroppo i punti non sono arrivati, anzi è arrivata una sconfitta pesante sotto il profilo della classifica e del morale. Un Cascina che ha vinto con il minimo sforzo, una conclusione dal limite dell’area nata da un rimpallo involontario sul direttore di gara: al di là del gol, i locali hanno costruito poco per non dire niente, meglio il Castelnuovo che faceva ben sperare con un avvio volitivo e pungente. E’ mancata la concretezza, restano le recriminazioni ma non fanno classifica.

Mister Cardella è costretto a rinunciare a Biagioni in mezzo al campo, conferma per Turri, e inedita posizione di esterno ma partendo da dietro per Ricci, con Ghafouri a supporto. La mossa promette bene perché al 4’ un inserimento di Ricci dalla destra porta ad una conclusione insidiosa che sfiora il palo più lontano. Al 5’ replica del Cascina con Andolfi che vince un rimpallo al limite dell’area e tira sfiorando il palo. Al 15’ cross dalla destra, El Hadoui cerca il difficile controllo al volo e si gira ma la palla è nettamente alta. Al 32’ ci prova Marganti (uno dei migliori in campo) ma la palla è fuori. Il terreno di gioco è parecchio pesante e rende difficile lo scorrimento del pallone e la costruzione di trame. I gialloblu non dispiacciono ma non riescono a pungere. Nella ripresa i ritmi di gioco scendono, l’occasione migliore è per Casci al 24’ con un tiro dal limite, palla sopra la traversa. A sorpresa, arriva il gol del Cascina: al 26’ un fortuito rimpallo mette in movimento Menichetti che avanza, si avvicina al limite dell’area e trova l’angolo lontano con un preciso tiro. Equilibrio spezzato, il Castelnuovo prova a mescolare le carte ma i locali si chiudono in difesa e non nascono occasioni. Al 45’ rischio per i gialloblu quando Lotti in contropiede viene anticipato da Leon in uscita, la palla carambola sull’attaccante pisano e finisce a lato.