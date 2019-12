Sport



Botta e risposta tra Diavoli e Forte

domenica, 8 dicembre 2019, 17:24

di michele masotti

2-2



Forte dei Marmi: Barsanti, Colasanto, Coppedè, Lossi, Schintu, Latini, Fargnoli, Salini, Pugliese, Da Prato (26'st Bascherini), Tedeschi (25' st Benedetti). A disp. Iacopi, Tonacci, Angeli, Barsanti

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Cassettai G. (C), Pennucci, Granai (25 st Orsetti), Tonelli, Santini, Kongne (15 st Micchi), Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Morelli. A disp. Ferri, Orsi I., Fabbri



Marcatori: 30' pt Ceccarelli, 31' Salini, 5' st Lossi, 34' st Morelli



Ammoniti: 5' st Ceccarelli, 34' Morelli, 35' st Fargnoli



I Diavoli Neri Gorfigliano muovono la loro classifica impattando 2-2 contro l'imprevedibile Forte 2015. Un punto che, alla luce delle molteplici assenze in casa garfagnina, può essere accolto in chiave positiva dalla formazione di Alessandro Cassettai.



Il team dell'alta Garfagnana, in attesa di eventuali rinforzi dal mercato invernale, ha affrontato i versiliesi con un 4-3-3, schema consolidato ormai da qualche stagione a questa parte. Per quello che si è visto in campo, se si fosse trattato di un incontro di pugliato, ai punti avrebbero meritato di ottenere l'intera posta in palio i padroni di casa.



Primo tempo con i Diavoli che gestiscono il pallone con una certa frequenza, ma creano pochi pericoli dalle parti di Barsanti. In uno di questi tentativi, per la precisione al 30', Pennucci sfonda sulla fascia sinistra, traversone al centro, dove la bella conclusione di Kogne viene respinta dal portiere fortemarmino che nulla può sul puntuale tap-in dell'esperto Ceccarelli. La gioia dei locali dura lo spazio di un minuto perchè Salini indovina la conclusione giusta dal limite dell'area: nulla da fare per Carvajal. Prima del riposo c'è tempo pe run'altra bella parata di Barsanti sempre su Kogne.



In avvio di ripresa il Forte 2015 completa il sorpasso con Lossi che trova lo spazio giusto per superare l'estremo difensore garfagnino. Forcing dei Diavoli che viene premiato a 10' dalla fine con una punizione vincente di Morelli.