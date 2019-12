Campionato U.I.S.P. fermo per maltempo. La Rappresentativa in campo il 28 dicembre

Altri articoli in Sport

domenica, 22 dicembre 2019, 22:26

Privo di Biagioni, Umberto Barsanti, Biggi, Parmigiani, Lucchesi e Alfredini, il Pieve Fosciana compie l’impresa di giornata del girone A di Promozione violando il terreno di gioco del quotato Ponte Buggianese

domenica, 22 dicembre 2019, 22:25

Con la giornata odierna si è chiuso il girone d'andata, ed il 2019 calcistico, anche per il nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per Corsagna, Borgo a Mozzano, Pontecosi e Barga, pareggio casalingo per il Vagli col Fornoli mentre cade ancora il Gallicano. Rinviata per impraticabilità del campo...

domenica, 22 dicembre 2019, 20:39

Chiusura di girone di andata negativa per i Diavoli Neri Gorfigliano. Per la sfida alla seconda della classe, i locali devono rinunciare allo squalificato Monaco, rimpiazzato nel 4-3-3 dal rientrante Granai.

domenica, 22 dicembre 2019, 18:38

Il girone di ritorno, per il Castelnuovo, inizia come quello di andata, con una sconfitta contro il San Miniato ma stavolta la squadra è rimasta viva e combattiva fino alla fine, andando persino vicino alla clamorosa rimonta.

domenica, 22 dicembre 2019, 17:36

Chiusura d’anno negativa per il GhiviBorgo, superato in casa dalla quotata Caronnese e costretto ad appellarsi al mercato per invertire un trend negativo da due mesi a questa parte. I “colchoneros” finiscono il girone di andata al quattordicesimo posto con 17 punti senza più l’ormai ex bomber Lucatti, approdato al...

domenica, 22 dicembre 2019, 15:52

River Pieve e Quarrata dovranno attendere il 2020 per iniziare il loro girone di ritorno. Il sopralluogo del fischietto livornese ha constato di poter disputare su quello che restava del manto erboso del “Nardini”, flagellato dall’intensa pioggia caduta nel week-end in tutta la provincia