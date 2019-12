Campionato U.I.S.P. Garfagnana a singhiozzo, Capriola Poggio vola al comando

Altri articoli in Sport

domenica, 15 dicembre 2019, 22:25

Il Pieve Fosciana paga nella trasferta dei “Laghetti” di Lammari le pesanti assenze e le tante energie spese nella stracittadina di quattro giorni

domenica, 15 dicembre 2019, 20:17

Il River Pieve interrompe la mini striscia negativa di due sconfitte di fila superando meritatamente il primo Villa Basilica dell’era post Davide Galli, storico ex capitano passato in settimana all’Atletico Lucca dopo quasi dieci anni di militanza con gli scorpioni

domenica, 15 dicembre 2019, 18:39

Nella giornata odierna si è giocata la quattordicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per le nostrane Vagli, Corsagna e Borgo, pareggia il Barga mentre cadono Fornoli, Gallicano e Pontecosi

domenica, 15 dicembre 2019, 18:21

Commentare un risultato netto di 4 a 0 può sembrare facile perché i numeri, alla fine, fanno la differenza e solo a quelli dobbiamo attenerci.

domenica, 15 dicembre 2019, 17:24

Disco rosso per i Diavoli Neri Gorfigliano, sconfitti in questa quattordicesima giornata dal Don Bosco Fossone alla primo successo in questo torneo. Passo falso che racconta di un 4-1 finale che lascia poco adito alle recriminazioni di marca garfagnina

domenica, 15 dicembre 2019, 17:09

Se settimana scorsa furono i piemontesi del Verbania, diretta concorrente per evitare i play-out, ad essere ripresi quest’oggi a subire lo stesso trattamento sono stati i verdi della Fezzanese, guidati in panchina da quel Gabriele Sabatini compagno di squadra di Pacifico Fanani ai tempi del Castelnuovo