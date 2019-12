Sport



Chiusura di 2019 con il botto per il Pieve Fosciana, corsaro a Ponte Buggianese

domenica, 22 dicembre 2019, 22:26

di michele masotti

0-1

Ponte Buggianese: Grasso, Raffaelli (Mangiantini), Simi (Benucci), Cornacchia (Nardi), Citti (Perillo), Della Latta, Rinaldi (Minchino), Dal Poggetto, Raffi, Anzilotti e Ceceri A disposizione: Raffa, Bartolozzi, Baronti e Beqiri Allenatore: Andrea Petroni

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Dini, Luca Barsanti, Pieri, Touray, Gioele Giusti, Babboni, Sanchez (Bravi), Odoardo Giusti e La Rosa (Boggi) A disposizione: Casci, Mazzei, Motroni, Triti, Teani, Bacci e Morelli Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Nencioli di Prato (Nesi e Scipione di Firenze)

Marcatore: 25’Odoardo Giusti

Note: Espulso al 70’Gioele Giusti per doppia ammonizione.

Privo di Biagioni, Umberto Barsanti, Biggi, Parmigiani, Lucchesi e Alfredini, il Pieve Fosciana compie l’impresa di giornata del girone A di Promozione violando il terreno di gioco del quotato Ponte Buggianese. Da stasera la formazione di Fracassi, costretta peraltro a giocare in dieci uomini per i venti minuti finali, ha solo tre lunghezze di ritardo dal quinto posto, l’ultimo utile per disputare i play-out. Pronto riscatto, dunque, per i biancorossi dopo lo scivolone di sette giorni fa subito in quel di Lammari. Occasione persa, alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, dai padroni di casa per accorciare sul gruppo di testa.

Meritato il secondo colpo esterno stagionale del Pieve Fosciana, capace di imbrigliare la manovra dei pistoiesi. Touray sostituisce lo squalificato Biagioni al centro della difesa, Luca Barsanti prende il posto del fratello maggiore Umberto in mezzo al campo, il capitano di giornata Corrado Dini rimpiazza Lucchesi. Dopo aver costruito diverse chance, i garfagnini trovano quello che sarà poi il gol vittoria al 25’ grazie al perentorio colpo di testa di Odoardo Giusti su azione di corner. Nel secondo tempo gli ospiti resistono ai tentativi del Ponte Buggianese, sfortunato in occasione della traversa colpita da Raffi, anche quando l’espulsione di Gioele Giusti sembra complicare i piani della truppa di Fracassi. La difesa del Pieve Fosciana non concede ulteriori occasioni a Nardi e compagni che devono così arrendersi agli ospiti.

Nella prima sfida del 2020 i biancorossi riceveranno al “Guido Angelini” la visita del Lanciotto Campi, la compagine più in forma tra quelle in corsa per evitare i play-out.