Chiusura di girone d’andata amara per il Pieve Fosciana in quel di Lammari

domenica, 15 dicembre 2019, 22:25

di michele masotti

3-1

Lammari: Angeli, Brandi, Dianda, Guastapaglia, Petretti, Borelli, Leonardo Tocchini (Del Ry), Perazzoni (Della Nina), Bacci (Haoudi), Islami (Benedetti) e Battaglia (Risolo) A disposizione: Biondi, Bonini, Lorenzo Tocchini e Durodola Allenatore: Cristian Boi

Pieve Fosciana: Regoli, Boggi (Motroni), Giusti, Parmigiani (Mazzei), Pieri, Biagioni, Lucchesi, Umberto Barsanti, Babboni, Alfredini (Sanchez) e Dini (Bravi) A disposizione: Casci, Teani, La Rosa, Touray e Bacci Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Tundo di Pisa (Assistenti D’Amici di Empoli e Cardini di Firenze)

Marcatori: 26’Perazzoni su rigore, 60’ e 75’Del Ry, 65’ Pieri

Note: Espulso per doppia ammonizione Umberto Barsanti. Ammoniti Petretti, Leonardo Tocchini, Perazzoni, Della Nina Parmigiani, Dini e Pieri

Il Pieve Fosciana paga nella trasferta dei “Laghetti” di Lammari le pesanti assenze e le tante energie spese nella stracittadina di quattro giorni. In una domenica speciale per Stefano Fracassi, uno degli artefici della favola delle “anatre” capannoresi, ad esultare è la squadra di mister Boi che lascia così lo scomodo ultimo posto in graduatoria ai pistoiesi del Quarrata. Padroni di casa che sono apparsi rinvigoriti dai correttivi operati dal direttore sportivo in questi dieci giorni di calciomercato.

Eppure gli ospiti, privi dello squalificato Odoardo Giusti e di Biggi, erano usciti meglio dai blocchi con colpo di testa di Corrado Dini parato da Angeli. Al 22’ è il turno dell’ex Babboni farsi vedere nei pressi dell’area di rigore locale con un destro fuori di poco. Tre minuti più tardi capitan Biagioni atterra Perazzoni: Tundo indica il dischetto del calcio di rigore che lo stesso numero otto trasforma con freddezza. Su di un campo ristretto, simile a quello del Pieve Fosciana, i lanci lunghi verso le punte ospite diventano facili prede del tandem Petretti-Borelli.

Nel secondo il Lammari raddoppia con un contropiede finalizzato alla perfezione dal subentrato Del Ry. Al 65’ Pieri dimezza lo svantaggio dei suoi risolvendo una mischia. L’illusione dei biancorossi di completare la rimonta dura lo spazio di altri dieci minuti quando ancora Del Ry chiude i conti con un chirurgico destro da fuori. La girandola delle sostituzioni non modifica l’ultimo quarto di match con il Pieve Fosciana costretto a chiudere in inferiorità numerica per il doppio giallo rifilato a Umberto Barsanti.

Il girone di ritorno di capitan Biagioni e compagni si aprirà domenica, ultima partita del 2019, in quel di Ponte Buggianese, sesta forza del torneo. Altro incontro interno, invece, per il Lammari che ospiterà la blasonata Sestese, principale inseguitrice della capolista Prato 2000.