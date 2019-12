Sport



Diavoli Neri Gorfigliano, brutta sconfitta in terra apuana

domenica, 15 dicembre 2019, 17:24

di michele masotti

4-1

Don Bosco Fossone: Agnesini, Ciandri (91’Fialdini), Antonelli (79’Meloni), Micheloni, Vaira, Borsalino, Basciu, Mallegni (53’Tincani), Marinari (84’Novelli), Rolla (70’Giorgi) e Donati A disposizione: Giananti, Micheli e D’Adamo Allenatore: D’Ambrosio

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini (63’Bryan Fontanini), Pennucci, Granai (46’Kongne), Tonelli, Santini, Micchi (50’Orsetti), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli A disposizione: Gianluca Cassettai, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Jacopo Fontanini di Viareggio

Marcatori: 33’, 48’ e 72’Donati, 61’Tincani e 83’Tonelli

Note: Ammonito Monaco

Disco rosso per i Diavoli Neri Gorfigliano, sconfitti in questa quattordicesima giornata dal Don Bosco Fossone alla primo successo in questo torneo. Passo falso che racconta di un 4-1 finale che lascia poco adito alle recriminazioni di marca garfagnina. La velocità dei giovani apuani, in campo con ben otto quote dal primo minuto, ha messo in seria difficoltà la formazione di Alessandro Cassettai, giunta a questa sfida con diverse defezioni importanti. Risultato odierno fa scivolare, per la prima volta in stagione, all’interno della griglia play-out proprio il team dell’alta Garfagnana.

Santini, ex di turno, e Tonelli sono la coppia di difensori centrali, Ceccarelli il riferimento offensivo con Micchi e Morelli a suo supporto. Al 33’ inizia lo show di capitan Donati; il classe 1998 sblocca il risultato con un destro di rara precisione. L’attaccante di mister D’Ambrosio concede il bis all’alba della ripresa con una deviazione imparabile. I Diavoli provano a reagire inserendo sia Kongne che Orseti ma il contropiede è sempre il Don Bosco Fossone a colpire. La rete del 3-0 porta la firma del subentrato Tincani. Con il match virtualmente chiuso, il finale di gara serve ai cronisti per appuntare il terzo sigillo personale di Donati e il gol della bandiera garfagnina siglata di testa da Tonelli.

Domenica prossima i Diavoli Neri Gorfigliano chiuderanno il loro girone di andata ospitando il Capezzano, una delle compagini che verosimilmente si giocherà fino a maggio il salto diretto in Promozione.