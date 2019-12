Sport



Diavoli Neri Gorfigliano, un blitz esterno per rilanciarsi

domenica, 1 dicembre 2019, 23:13

di michele masotti

2-3

Ponte a Moriano: Gonnella, Noto, Cretu, Landi, Ghilardi, Spicciani, Abu Kheit (72’Lombardi), Quilici, Rossi (33’Riccioli), Cisse, Cottu (20’Santicchia) A disposizione: Gianneschi, Del Carlo, Carruezzo, Saidy, Bah e Oboh Allenatore: Armiento

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Gianluca Cassettai (68’Biagiotti), Pennucci (72’Morelli), Tonelli, Santini, Kongne (80’Orsetti), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Granai A disposizione: Amidei, Lorenzo Micchi, Fontaini e Ivano Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Otaviano Costa di Livorno

Marcatori: 21’Pennucci su rigore, 31’Abu Kheit, 45’Ceccarelli, 65’ autorete Landi e 75’Lombardi su rigore

Note: Espulsi al 20’ Gonnella e al 74’Biagiotti per chiara occasione da gol. Ammoniti Noto, Piagentini e Gianluca Cassettai

Emozioni a non finire in quel di Carignano nel match tra i locali del Ponte a Moriano e i Diavoli Neri Gorfigliano, usciti vittoriosi per 3-2. Davvero molto pesante il terzo colpo esterno stagionale del team dell’alta Garfagnana ottenuto in casa di un Ponte a Moriano che, come era prevedibile dopo le tante partenze estive, resta invischiato in piena zona play-out.

La prima svolta del pomeriggio lucchese giunge al 20’ quando Gonella ricorre al fallo da ultimo uomo per fermare Ceccarelli. Otaviano indica il dischetto del calcio di rigore estraendo il rosso all’indirizzo del numero ex Castelnuovo e Pieve Fosciana. Si incarica della trasformazione Pennucci che supera il subentrato Santicchia. Al 31’ i locali pareggiano sfruttando con Abu Kheit un’indecisione della retroguardia ospite su un traversone dalla corsia destra. Daivoli che trovano la forza di tuffarsi nuovamente nella metà campo lucchese colpendo all’incedere del 45’ con il colpo di testa di bomber Ceccarelli sugli sviluppi di un corner. Il secondo tempo vede il predominio dei ragazzi di Alessandro Cassettai, sciuponi in diverse occasioni con Kongne e Ceccarelli, sfortunato nel colpire un palo a portiere fuori causa. Lo stesso Santicchia si merita gli applausi del pubblico quando vola a respingere il tentativo di Crudeli.

Da una punizione del fantasista garfagnino scaturisce il punto del momentaneo 1-3 con una leggera deviazione di Landi. Al 75’ nuovo calcio di rigore, questa volta però a favore del Ponte per un fallo di Biagiotti, espulso nell’occasione, su Cisse. Dagli undici il neo entrato Lombardi non fallisce. Nel finale i Diavoli Neri cestinano la chance per rimpinguare il bottino ma il risultato non muterà più per un successo meritato.

Nel tredicesimo turno capitan Gianluca Cassettai affronteranno il Forte 2015 mentre il Ponte a Moriano usufruirà di un nuovo match casalingo contro il pericolante Orentano, compagine alla prese con diversi problemi extracampo.