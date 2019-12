Sport



Diavoli Neri, nulla da fare contro il forte Capezzano

domenica, 22 dicembre 2019, 20:39

di michele masotti

0-4

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Orsetti, Gianluca Cassettai, Granai, Tonelli, Santini, Kongne (83’Fontanini), Pennucci, Ceccarelli, Crudeli e Morelli (57’Micchi) A disposizione: Piagentini, Orsi e Fabbri Allenatore: Alessandro Cassettai

Capezzano: Puntelli, Togneri, Caniparoli (70’Capasso), Mazzone (70’Bini), Romanini, Maestrelli, Mariani, Pacini, Pisani (80’Gigliotti), Fiaschi e Cerri (61’Iardella) A disposizione: Bartelletti, Pizza, Grossi, Motroni e Franchi Allenatore: Riccardo Coli

Arbitro: Giannini di Pontedera

Marcatori: 8’ e 80’ Fiaschi, 11’Mariani, 46’Pisani

Note: Ammoniti Tongeri, Crudeli, Kongne, Santini e Gianluca Cassettai

Chiusura di girone di andata negativa per i Diavoli Neri Gorfigliano. Per la sfida alla seconda della classe, i locali devono rinunciare allo squalificato Monaco, rimpiazzato nel 4-3-3 dal rientrante Granai. I terzini sono Orsetti e capitan Gianluca Cassettai con il sempreverde Pennucci posto nei tre della mediana. In attacco mister Alessandro Cassettai si affida al tridente formato da Kongne, Ceccarelli e Alex Morelli. I versiliesi, dal canto loro, possono contare su una rosa tanto profonda quanto ricca di talento. Davvero poche squadre, per non dire nessuna, hanno il lusso di portare in panchina elementi del calibro di Iardella e del mediano Pizza, ex professionista con esperienza in C e B con le maglie di Lucchese, Viareggio e Avellino. Coli opta per il carisma dei vari Puntelli, Mazzone e Romanini nella propria retroguardia; sono Pisani e Fiaschi le due punte del Capezzano.

Il match si incanala subito sui binari giusti per il Capezzano, capace di colpire due volte nel giro di tre minuti dall’8’ all’11’ grazie a capitan Fiaschi e all’ex Camaiore Mariani. La sfortuna si accanisce sui locali che perdono immediatamente per infortunio Morelli, rilevato da Micchi. La generosità dei Diavoli Neri non viene premiata. In avvio di secondo tempo l’esperto Pisani trova il gol che chiude con largo anticipo la contesa. Per il resto da segnalare, oltre alla classica girandola dei cambi, il sigillo finale di Fiaschi.

In attesa di possibili rinforzi nell’ultimo giorno di mercato, i Diavoli Neri Gorfigliano terminano la prima fase del campionato al quintultimo posto con 15 punti. Al rientro dalla sosta il team dell’alta Garfagnana comincerà il girone di ritorno ospitando la Torrelaghese.