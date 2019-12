Sport



Doppio colpo per i Diavoli Neri Gorfigliano: presi Touray e Pedri

martedì, 24 dicembre 2019, 08:47

di michele masotti

Nell’ultimo giorno utile a perfezionare i trasferimenti da una squadra all’altra, gli svincolati avranno tempo per accordarsi con i nuovi club sino al prossimo mese di febbraio, i Diavoli Neri Gorfigliano hanno portato due acquisti per provare ad invertire il trend negativo delle ultime settimane. Sono approdati alla corte di Alessandro Cassettai il possente difensore centrale Babacar Touray, classe 1998 proveniente dal Pieve Fosciana, e il talentuoso esterno classe 1993 Lorenzo Pedri: per il popolare “Semola”, in forza in una compagine di Seconda Categoria dell’hinterland fiorentino, si tratta di un ritorno dopo le diverse promozioni ottenute con questa maglia.

“Avevamo bisogno di un elemento forte fisicamente e abile nel gioco aereo per registrare la nostra retroguardia: tutto queste caratteristiche sono perfettamente rispecchiate da Touray” – ha dichiarato il direttore sportivo del team dell’alta Garfagnana Ivano Orsi- “Siamo contenti di annunciare il ritorno di Pedri, ragazzo che ha scritto pagine importanti del nostro club”.

I due acquisti saranno disponibili a partire dalla sfida casalinga del 5 gennaio 2020 quando Pennucci e compagni riceveranno la visita della Torrelaghese. Non fanno più dei Diavoli il portiere Marco Vanni, il trequartista Diego Amidei accasatosi al Ponte a Moriano nel medesimo girone e il difensore Andrea Capitani, passato al Piazza al Serchio militante in Terza Categoria.