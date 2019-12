Sport



Doppio colpo per il GhiviBorgo: presi l’attaccante Felleca e il mediano Bertolini

venerdì, 6 dicembre 2019, 08:38

di michele masotti

Per cercare di invertire un pericoloso trend, sono otto le domeniche senza vittorie, che lo ha visto scendere in zona play-out, il GhivizzanoBorgo ha messo a segno i primi due acquisti di questa sessione invernale di calciomercato. Altrettanti, inoltre, sono stati i movimenti in uscita. Il direttore sportivo Luca Pacitto ha rinforzato la mediana dei “colchoneros” della Media Valle riportando in toscana Daniele Bertolini, classe 1995 che aveva iniziato la stagione tra le fila del Borgosesia dove aveva collezionato 11 presenze. Il prodotto del vivaio del Livorno conosce bene questa categoria avendola disputato anche con i colori di Pavia, Savona, Montecatini e Viareggio. Un innesto che porta un connubio di dinamismo e geometrie nel parco centrocampisti a disposizione di Pacifico Fanani.

In attacco, con Simone Solinas svincolato e dunque in attesa di trovare una nuova collocazione, Pacitto ha pescato dal girone A dell’Eccellenza Campana. Dal Mondragone arriva Francescco Felleca, classe 1998, prima punta autore di 12 reti in questa prima parte di stagione. Questo giovane centravanti può contare nel suo curriculum delle esperienze tra i professionisti con le maglie di Cavese, Rende e Catania. Da segnalare la partenza del portiere Alessandro Signorini approdato alla Sanremese. Bertolini e Felleca saranno a disposizione di Pacifico Fanani già a partire dal delicato match di domenica contro il Verbania.

Un acquisto a testa per le altre tre formazioni della nostra provincia militanti in questo girone. La Lucchese ha ampliato la sua colonia di ex Picerno ingaggiando dal Licata l’ala classe 1992 Mattia Gallon, il Real Forte Querceta ha potenziato la propria retroguardia con l’innesto dell’ex Pecciolese Benvenuti mentre il Seravezza di Walter Vangioni ha tesserato il centravanti Domenico Vitiello.