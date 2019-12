Sport



G.S. Orecchiella brilla a Montecatini e Pisa

lunedì, 16 dicembre 2019, 20:51

Rientro alle gare con vittoria per la forte Annalaura Mugno, atleta di punta del G.S. Orecchiella Garfagnana, che trionfa sulle strade di Montecatini nella “Corsa dei Babbo Natale”. Battuta la fortissima atleta locale Claudia Astrella, segno di uno stato di forma già ottimo. Per la società garfagnina da Montecatini arrivano altri eccellenti risultati, con il secondo posto assoluto di Andrè Belluomini. Gli altri: 43° Antonio Martini, 123° Vincenzo Zaccuri, 165° Stefano Del Prete. Tra i Veterani 3° posto per Luca Diversi e 6° Luca Bertoncini. Tra gli Argento 3° Franco Olivari. Tra le donne 10° Gianfranca Secci.

Tradizionale appuntamento di fine anno a Pisa, con la Pisa Marathon. Nella distanza della maratona eccezionale prova per Franco Morelli, 98° in 3:00:14; buone prove anche per Giorgio Piccolo (3:24:41), Luca Rodaro, Luca Nardini. In campo femminile ottima prova di Nicoleta Badica che chiude con il tempo di 3:27:01. Al traguardo anche Sara Paganucci.

Nella gara di mezza maratona il migliore è lo specialista della distanza Simone Pierotti, che chiude al 23° posto in 1:18:54. Bene gli altri: Federico Matteoni puntuale pacer in 1:23:54, 68° Luca Vassalle, 146° Abramo Forasiepi, 208° Luca Cinacchi, 226° Manuel Mancini, 245° Luigi Ceccarelli, 531° Alessandro Fialdini 558° Fabrizio Lenzini 955° Angelo Mancini. Tra le donne bene Laura Bocciardi, Sabina Bertozzi e Paola Micheletti.