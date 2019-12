Sport



Ghiviborgo, contro Verbania un pareggio che non soddisfa

domenica, 8 dicembre 2019, 17:42

di giuseppe bini

1-1

Ghiviborgo: Marino, Borgia, Dell'orfanello, Aprile, Brusacà, Benedetti, Fomov, Bartolini, Lucatti, Nottoli, Papi. A disp. Lupi, Aldovrandi, Felleca, Simoni, Viti, Francescangeli, Marino, Subbicini, Canessa. All. Fanali.



Verbania: Russo, Fortis, Panzani, Piraccini, Pezzati, Gatti, Lonardi, Musso, Austoni, Sadouk, Gambino. A disp. Strofa, Ibe, Artiglia, Giorgia, Corio, Colombo, Ramponi, Bottari. All. Galeazzi.



Marcatori: 90' Austoni, 91' Felleca



Allo stadio Delle Terme di Bagni di Lucca il Ghiviborgo è chiamato ad invertire la rotta di una crisi che ha portato a quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate, con il preoccupante score di 12 gol subiti, tre a partita.



Di fronte un Verbania anch'esso bisognoso di punti, avendone totalizzati fino a d ora solamente 14, uno meno della squadra di casa.



Agli ordini della signora Martina Molinari di Lamezia Terme e su un terreno tutt'altro che in ottime condizioni, prende il via la gara con i locali intenzionati a prendere in mano il pallino del gioco, ma il 3-4-1-2 degli ospiti, che in fase di non possesso si trasforma in 5-3-2, non concede spazi agli uomini di Fanani.



Al 2' Borgia autore di un tunnel in area, guadagna il primo corner dell'incontro. Al 7' intervento duro di Fomov, redarguito dall'arbitro: dagli sviluppi della seguente punizione colpo testa di Gatti che finisce sopra la traversa. Due minuti dopo ancora un colpo di testa degli ospiti, Marino blocca l'incornata di Austoni. Giallo per Piraccini al 10 è punizione dal limit per il ghiviborho, che non sorte particolari effetti.



Al quarto d'ora scontro tra Fomov e Panzani, con quest'ultimo che rimane a terra e l'arbitro autorizza l'intervento del massaggiatore, torna in campo ma le scaramucce con il dirimpettaio continuano. Al 20' Nottoli prende il tempo alla difesa del Verbania, entra in area ma viene sbilanciato al momento del tiro, l'arbitro fa segno di proseguire.



Al 23' rischia grosso Benedetti per una dura entrata da dietro su Austoni: per lui scatta il giallo. Al 27' dopo una buona combinazione è ancora Nottoli (uno dei più vivaci in campo) a liberarsi al tiro, palla che viene però bloccato a terra da Russo.



Al 34' Borgia prova la percussione, si incunea tra due avversari ma al momento di entrare in area, dalla destra stringendo verso il centro, viene messo giù da Sadouk. La punizione è un'incisiva palla tagliata dentro da Bartolini sulla quale impatta Lucatti, che di testa svetta su tutti, ma la conclusione termina di poco sopra la traversa.



Nel finale di tempo il Ghiviborgo riesce a tenersi stabilmente nella metà campo avversaria, e il Verbania fatica a ripartire. Al 40' arriva un giallo anche per Pezzati, che sgambetta Borgia, il quale dopo aver faticato nella prima parte di gara adesso porta il suo contributo anche in fase offensiva. Punizione e palla in area, con Pezzati che strattona vistosamente Lucatti fino ad atterrarlo, l'arbitro fa proseguire scatenando l e vibranti proteste del pubblico di casa.



Dopo tre minuti di recupero si chiude una prima frazione in cui, grazie soprattutto agli ultimi venti minuti, il Ghiviborgo si è fatto preferire.



La seconda frazione si apre con un cambio nelle file ospiti, Panzani non riesce a proseguire l'incontro, al suo posto Gioria. Dopo cinque minuti dentro anche Artiglia, fuori Gambino. Inizio di frazione con gli ospiti che guadagnano metri, riescono a tenere la squadra più alta e gestiscono palla con lunghi fraseggi a centrocampo. La posizione del nuovo entrato Artiglia sembra creare problemi alla retroguardia biancorossa.



Altro cambio per gli ospiti al 12', dentro anche Corio che rileva Piraccini. Al tredicesimo cambia la gara: Verbania in dieci a causa dell'espulsione di Pezzati, che rimedia il secondo giallo dopo un fallo su Borgia.



Il primo cambio di Fanani arriva al minuto 18: dentro il nuovo arrivato Felleca, che prende il posto di Papi. Al ventesimo giallo anche per Corio. Il Ghiviborgo non riesce a sfruttare la superiorità numerica, e gli ospiti non rinunciano a giocare, provando qualche sortita offensiva affidata per lo più a lunghi lanci a cercare la testa di Austoni.



Al 70' l'incornata di Austoni finisce in rete ma la gioia del gol viene strozzata dalla bandierina alzata dell'assistente Pampaloni, che segnala una posizione di fuori gioco. Al 75' il Ghiviborgo reclama per una mano in area, ma è solo angolo.



Altro giallo per Musso al 78'. Per la squadra di casa è ancora Nottoli a provarci, con un tiro da fuori. Fuori Lucatti all'80' per Aldrovrandi. Fuori anche Musso e dentro Ramponi per gli ospiti.



Al "Delle Terme" intanto cala la temperatura è la visibilità, mentre si perde il conto dei falli nella zona centrale del campo. Il gioco spezzettato favorisce gli ospiti, mentre la partita si incanala verso un pareggio a reti bianche.



Al 90' però arriva lo scossone che non ti aspetti: punizione per il Verbania dal limite dopo un fallo di mano di Borgia: arriva a sorpresa il gol del Verbania, lo firma Corio, autore di una punizione che bacia l'interno del palo lontano e finisce in rete.



Un minuto e Felleca si inserisce a centro area, girando in rete un traversone proveniente dalla destra: il gol al debutto vale il pareggio ed evita una brutta sconfitta casalinga, in undici contro dieci.