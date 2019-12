Sport



GhiviBorgo, un punto d’oro esterno: bomber Lucatti riacciuffa la Fezzanese

domenica, 15 dicembre 2019, 17:09

di michele masotti

2-2

Fezzanese: Greci, Castagnaro (75’Bongiorni), De Martino, Monacizzo, Addiego Mobilio (80’Bruzzi), Saporiti (90’Frolla), Zavatto, Dell’Amico (83’Campagni), Grasselli, Terminello e Baudi (86’Gavini) A disposizione: Bleve, Bonfiglioli, Cantatore e Tivegna Allenatore: Gabriele Sabatini

GhivizzanoBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Bartolini, Brusacà, Benedetti (65’Subbicini), Fomov (84’Del Re), Papi, Lucatti, Nottoli e Felleca A disposizione: Scatena, Francescangeli, Viti, Simoni, Canessa e Pazzaglia Allenatore: Pacifico Fanani

Arbitro: Sassano di Padova (Assistenti Merlino di Asti e Pellegrino)

Marcatore: 28’Felleca, 50’Dell’Amico, 68’Addiego Mobilio e 91’Lucatti

Note: Espulso al 84’Terminello per doppia ammonizione. Ammoniti Monacizzo, Felleca e Fomov Recupero 2’ e 5’

Per la seconda domenica di fila il Ghivizzano agguanta un pareggio in pieno recupero. Se settimana scorsa furono i piemontesi del Verbania, diretta concorrente per evitare i play-out, ad essere ripresi quest’oggi a subire lo stesso trattamento sono stati i verdi della Fezzanese, guidati in panchina da quel Gabriele Sabatini compagno di squadra di Pacifico Fanani ai tempi del Castelnuovo. Correva la stagione 1995-1996 con il club del capoluogo garfagnino che militava in Serie D. L’appuntamento con la vittoria, assente ormai dal mese di ottobre, è ancora rinviato ma la grinta messa in mostra da capitan Borgia e compagni lasciano ben sperare nella corsa alla salvezza.

I quattro svincoli operati in settimana, quelli del mediano argentino Marin, di Aldrovandi, Broccoli e Canali, restringono il raggio di scelta di Pacifico Fanani, costretto a portare in panchina soltanto degli under. È il 4-3-1-2 il modulo con il quale scendono in campo i “colchoneros” della Media Valle; Nottoli si muove alle spalle di Lucatti e Felleca, con la seconda punta campana alla prima da titolare dopo il debutto con gol di sette giorni fa. La Fezzanese, dal canto suo, impiega come difensore centrale Zavatto, unico ex di giornata, ritrovano come titolare in attacco il “figliol prodigo” Baudi, una delle bandiere del club spezzino.

Positivo l’approccio alla gara del GhiviBorgo, insidioso al 20’ con un colpo di testa leggermente fuori misura di Bruscà imbeccato dall’assist di Bartolini. Centoventi secondi più tardi Lucatti non inquadra lo specchio della porta dopo una bella combinazione sull’asse Felleca-Nottoli. La pressione degli ospiti viene premiata al minuto numero ventotto. Preciso lancio di Bartolini per lo scatto in profondità di Felleca, abile a superare con morbido lop Greci. Straordinario impatto in questo torneo per l’attaccante che fino a due settimana fa difendeva i colori del Mondragone nell’Eccellenza campana. In una delle prime sortite offensive la Fezzanese si conquista un calcio di rigore per un fallo ai danni di Baudi da parte di Bartolini. Si presenta dagli undici metri lo stesso Baudi ma Marino si esalta deviando in corner il tentativo di trasformazione.

Tutta un’altra musica nella ripresa con i verdi liguri scatenati. Al 50’ il giovane Dell’Amico ristabilisce la parità nel punteggio: traversone dalla destra di Addiego Mobili per la mezza girata del centrocampista di Sabatini che non lascia scampo al numero uno ospite. La rimonta dei padroni di casa si completa al 68’. Marino smanaccia come può il traversone di Terminello, si avventa sulla sfera Addiego Mobilio che insacca con un potente sinistro. I verdi rimangono in inferiorità numerica a sei dal novantesimo per l’ingenuo doppio giallo rimediato proprio da Terminello. Il cuore e la grinta dei ragazzi di Pacifico Fanani, proprio come accaduto sette giorni fa al Delle Terme contro il Verbania, viene premiato al 91’ quando Lucatti trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un tocco con il braccio di Monacizzo.

Pareggio che infonde morale ai biancorossi, in attesa di completare altre operazioni in entrata per rinforzare la rosa del GhiviBorgo. Domenica prossima ultimo appuntamento di questo 2019 con l’inedito confronto dinanzi ai lombardi della Caronnese.