Gp Apuane: Jamali vola a Pisa, Mazzei primo toscano

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:20

Jilali Jamali ha conquistato Piazza dei Miracoli Domenica 15 Dicembre: è sua l’edizione 2019 della Cetilar Pisa Marathon. A Pisa, con il tempo di 2h 22’ 49’’, il forte atleta marocchino ha distrutto la concorrenza, iniziando la preparazione adesso per la stagione dei cross. Non solo Jamali ma anche grandissima prova per Juri Mazzei, al personale con 2h 37’ 11’’, che gli vale la posizione di primo toscano, sesto italiano e quattordicesimo assoluto (nella stessa gara buone prove anche per Paolo Fazzi ed Enrico Manfredini); sempre a Pisa, ma sulla mezza maratona, buone prove per Igor Marracci, Alessandro Andreucci, Alice Parducci, Nicola Andreucci, Francesco Sarti, Luca Linari e Federico Giannini; a Capraia e Limite, al “Trofeo Capraia e Limite”, buon sesto posto per Roberto Ria e buona prova per Riccardo Durano; a Montecatini, alla “Corsa dei Babbo Natale”, quarto posto assoluto per Adriano Mattei e buon prove per Michelangelo Fanani, Ludmillo Dal Lago, Andrea Massari, Leonardo Pierotti, Mario Bonini e Paola Lazzini.