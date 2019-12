Sport



Gp Apuane protagonista alla 67^ Coppa Santo Stefano

venerdì, 27 dicembre 2019, 10:50

Alla classica “Coppa Santo Stefano” il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente. All’appuntamento dopo Natale la compagine garfagnina ha schierato atleti nella gara di apertura e in quella elite, fornendo ottimi riscontri e prestazioni. Nella prima gara, destinata alle atlete e agli uomini con età superiore ai cinquant’anni, ottime prove sono arrivate con l’oro di categoria per Luciano Bianchi (in questo finale di stagione solo vittorie per il forte atleta apuano), argento di categoria per Giuseppe Simone, bronzi di categoria per Marcello Bernardini e Paola Lazzini e buone prove per Giampaolo Filauro, Erica Togneri, Francesca Tesconi e da segnalare il rientro in gara del presidente Graziano Poli che ha concluso la distanza con un ottimo riscontro. Nella gara elite, Jilali Jamali si è confermato in ottimo stato di forma, terminando la prova come quarto assoluto e ottime prove per Andrea Cavallini (11 assoluto, al rientro in gara) e Mirco Toma (20 assoluto e argento di categoria).