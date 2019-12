Sport



Il Castelnuovo cerca l’impresa contro la capolista Pro Livorno

venerdì, 6 dicembre 2019, 21:18

di simone pierotti

Gara da far tremare i polsi per il Castelnuovo che, domenica 8 dicembre, affronta allo stadio “Alessio Nardini” la capolista Pro Livorno. Dopo le due sconfitte consecutive contro Perignano e Cascina, i gialloblu di mister Cardella cercano il riscatto ma non sarà per niente facile, contro lo squadrone allenato da Niccolai, che si candida tra le favorite alla vittoria finale del campionato. Tuttavia il Castelnuovo, in una stagione difficilissima, è uscito sempre dal campo con onore e può recriminare per diverse situazioni non fortunate. Mai nessun avversario ha mai messo sotto i garfagnini che cercheranno il “colpaccio”.

I numeri della Pro Livorno mettono i brividi: 29 punti ottenuti su 39, grazie a 9 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte. Imbattibili tra le mura amiche (6 su 6), qualche crepa i livornesi dimostrano in trasferta, se così possiamo dire. La squadra gioca un calcio veloce e moderno, e conta alcuni innesti di grande valore. La scorsa estate sono arrivati il portiere Frongillo, il centrocampista Costanzo, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e con esperienze in Serie C e D, e la punta ex Lucchese Granito. Completano la rosa elementi di livello come Brizzi, Filippi, Petri e l’attaccante Rossi, e giovani interessanti come l’ex Livorno Matteoli e il 2000 Bartorelli.

Il Castelnuovo presenta una novità con l’apertura del calciomercato, l’attaccante Francesco Piacentini, giocatore che potrà rendersi utile nel gioco della squadra. Che la sorte, una volta tanto, possa girare in favore dei gialloblu?