Il Cefa vola: è primo posto!

lunedì, 16 dicembre 2019, 14:23

CEFA CASTELNUOVO- VERSILIA BASKET 2002 68-61

(18-14; 28-23; 50-41)

CEFA: Galletti 2, Angelini A.10, Pozzi 3, Angelini S. 39, Biagioni 2, Mandroni, Guidugli 1, Lana, Ferrando, Masini, Bertucci 11, Mariani. All. Romani

VERSILIA: Romani 2, D'Angiolo 3, Giovinazzo 12, Tonacci 14, Binelli ne, Fracassini 12, Marcucci 6, Dariani, Petacco 9, Giorgi 3. All. Raffaelli

Arbitri Panelli e Tabarini

Il Cefa Basket Centro Computer non si ferma e sale in testa alla classifica del campionato di Promozione. Sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Maurizio Romani capaci di superare per 68 a 61 Versilia e conquistare così il primo posto assieme a Carrara, ma con una gara da recuperare, complice anche il ko di Montecatini a Cerreto Guidi. Se si pensa che a luglio, a causa dei numeri risicati, era a forte rischio l'iscrizione si può comprendere quanto sia straordinaria fin qua la stagione dei gialloneri. Contro Versilia, l’ennesimo capolavoro contro una squadra che arrivava da tre vittorie consecutive.



La partita.



La formazione ospite inizia con Fracassini e Tonacci in panchina, ma il Cefa è contratto e non ne approfitta. Ci vogliono due squilli di Bertucci e Simone Angelini per scuotere il Cefa che chiude bene il quarto sul 18-14. La seconda frazione è dominata dalle difese, qualche mancato fischio accende gli animi e ne fanno le spese Ferrando, per lui si teme un grave infortunio, e Andrea Angelini che terminerà il match con un occhio nero. Nel frattempo anche Mandroni esce dalla contesa per un problema muscolare. Nella terza frazione Versilia gioca la carta della zona 3-2 ma un Simone Angelini in stato di grazia ben supportato da capitan Pozzi fa saltare i piani ospiti e da il via alla fuga Cefa che chiude il quarto a +9. L'ultimo quarto è una battaglia con i ragazzi di Romani che provano più volte il colpo del ko ma nonostante il vantaggio superi la doppia cifra in un paio di occasioni gli avversari tengono aperta la contesa. Fracassini è braccato da una difesa asfissiante e in attacco ci si affida alla solidità dei fratelli Angelini con il decisivo contributo di Bertucci che con cinque punti consecutivi chiude di fatto la partita. Superlativa prova di Simone Angelini autore di 39 punti.



Il commento del coach.



«Vittoria molto importante, di grande carattere contro un'avversaria molto cresciuta rispetto alle prime uscite. La squadra ha saputo reagire benissimo alla difficile situazione creatasi con gli infortuni e a un metro arbitrale troppo permissivo nei confronti di alcune giocate che col basket non c'entrano niente. Ce le aspettavamo ma speravamo in un attenzione maggiore dei due fischietti. Detto questo voglio fare i complimenti a Simone Angelini che ha giocato una partita stellare e a tutti i ragazzi perchè pur restando il nostro obiettivo la salvezza, essere momentaneamente in testa alla classifica è bellissimo. Sappiamo che molte squadre sono nettamente più forti e strutturate di noi e che probabilmente ci arriveranno davanti. Ma intanto divertiamoci a tenerle dietro». Prossime gare: mercoledì recupero a San Miniato, venerdì impegno a Montecatini contro Rossoblù Junior