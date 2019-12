Sport



Il manto erboso del Nardini costringe al rinvio River Pieve-Quarrata

domenica, 22 dicembre 2019, 15:52

di michele masotti

River Pieve: Mirco Micchi, Turri, Rugani, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli e Filippi A disposizione: Decanini, Fanani, Ferrari, Petrucci, Haoudi, Lorenzo Micchi, Angeli e Fanani Allenatore: Edoardo Micchi

Quarrata: Fedele, Barontini, Fabozzi, Raimondo, Felici, Rocchetti, Nappini, Cortonesi, Cutini, Nania e Benedetto A disposizione: Bracali, Andrea Bonfanti, Alessandro Bonfanti, Fuschetto, Taddei, Paloka, Nannini, Tito e Mangoni Allenatore: Riccardo Agostiniani

Arbitro: Buchignani di Livorno (Assistenti Cuppone di Pisa e Scorteccia di Firenze)

River Pieve e Quarrata dovranno attendere il 2020 per iniziare il loro girone di ritorno. Il sopralluogo del fischietto livornese ha constato di poter disputare su quello che restava del manto erboso del “Nardini”, flagellato dall’intensa pioggia caduta nel week-end in tutta la provincia. Per la data di recupero si parla di mercoledì 8 gennaio. I “millionario” della Garfagnana sarebbero scesi in campo con dieci\undicesimi di quella squadra che sette giorni prima aveva liquidato la pratica Villa Basilica.

L’unica novità sarebbe stata nel rientro di Fontana in luogo di Benassi. Per il resto fiducia confermata tra i pali all’esperto Mirco Michi, sulle corsie laterali spazio a Filippi e al classe 2001 mentre sarebbe toccato a Turri completare il terzetto di marcatori assieme al sopracitato Fontana e Monopoli.

Si chiude un 2019 che resterà per sempre scolpito nella storia di questa giovane società garfagnina, partecipante ai campionati targati Figc dalla stagione 2009-2010 e capace di issarsi in un decennio sino alla Promozione.

Al rientro dalla sosta invernale, si tornerà in campo domenica 5 gennaio, i biancorossi saranno impegnati nel big match esterno contro la Sestese.