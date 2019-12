Sport



La Caronnese rovina il Natale al GhiviBorgo: Sorrentino lancia i lombardi

domenica, 22 dicembre 2019, 17:36

di michele masotti

1-2

GhivizzanoBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile (56’Papi), Brusacà, Benedetti, Fomov (79’Del Re), Bartolini, Felleca, Nottoli e Bagatti A disposizione: Scatena, Francescangeli, Viti, Subbicini, Simoni, Canessa e Berra Allenatore: Pacifico Fanani

Caronnese: Porro, Taccogna (46’Silvestre), Curci, Cosentino, Tarantino, Tamasa, Putzolu, Di Prisco (56’Vernocchi), Scaringella, Corno e Sorrentino A disposizione: Circio, Galletti, Crispo, Rocco e Battistello Allenatore: Roberto Gatti

Arbitro: Leone di Barletta (Assistenti Ivanavich Fiore di Genova e Toracca di La Spezia)

Marcatori: 14’ e 69’ Sorrentino, 80’Bagatti

Note: Espulso al 86’ Brusacà per doppio giallo. Ammoniti Aprile, Felleca, Silvestre e Taccogna

Chiusura d’anno negativa per il GhiviBorgo, superato in casa dalla quotata Caronnese e costretto ad appellarsi al mercato per invertire un trend negativo da due mesi a questa parte. I “colchoneros” finiscono il girone di andata al quattordicesimo posto con 17 punti senza più l’ormai ex bomber Lucatti, approdato al Seregno.

Su di un campo reso pesante dall’incuria del maltempo delle ultime quarantotto ore, l’avvio era favorevole ai padroni di casa pericolosi al 2’ con il destro di Dell’Orfanello finito alto sopra la traversa. Nove minuti dopo Porro fa buona guardia sul tentativo di Nottoli, quest’oggi schierato a supporto di Felleca. Alla prima occasione la Caronnese centra il bersaglio grosso. Lungo lancio dalle retrovie per Sorrentino, abile nello sfruttare un malinteso tra Benedetti e Marino. Sfortunato il GhiviBorgo quando al 28’ Cosentino salva sulla linea la deviazione in mischia dello stesso Benedetti.

Gara piacevole anche nei secondi quarantacinque minuti con Sorrentino vicinissimo alla doppietta al 51’ con un rasoterra che sfiora il palo alla destra del numero uno locale. La punta lombarda ospite aggiusta la mira al 69’ quando gira in rete la punizione di capitan Corno. Sotto di due gol, il Ghivizzano non smette di crederci impensierendo Corno con un diagonale dell’instancabile Nottoli. A dieci dal termine Bagatti, al debutto con la maglia biancorossa dopo essere stato ingaggiato in settimana dal Tuttocuoio, salta più in alto di tutti sul calcio d’angolo battuto da Nottoli. Le velleità di rimonta dei ragazzi di Fanani vengono spente dall’espulsione per somma di ammonizioni comminata a Brusacà. Sconfitta immeritata per un GhiviBorgo che avrebbe meritato quantomeno di cogliere un pareggio.

La prima partita del 2020 proporrà ai “colchoneros” della Media Valle la delicata trasferta di Vado Ligure per uno scontro diretto assolutamente da non fallire.