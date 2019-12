Mugno (Orecchiella) prima fra le donne alla "Corsa di Babbo Natale"

Altri articoli in Sport

lunedì, 16 dicembre 2019, 14:23

Il Cefa Basket Centro Computer non si ferma e sale in testa alla classifica del campionato di Promozione. Sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Maurizio Romani capaci di superare per 68 a 61 Versilia e conquistare così il primo posto assieme a Carrara, ma con una gara da recuperare,...

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:57

Il pilota lucchese torna al volante della vettura boema, affiancato da Luca Spinetti sulle strade dell'appuntamento stagionale conclusivo, in scena nel fine settimana sulle strade della tenuta di Castelvecchio Pascoli

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:20

Jilali Jamali ha conquistato Piazza dei Miracoli Domenica 15 Dicembre: è sua l’edizione 2019 della Cetilar Pisa Marathon. A Pisa, con il tempo di 2h 22’ 49’’, il forte atleta marocchino ha distrutto la concorrenza, iniziando la preparazione adesso per la stagione dei cross

domenica, 15 dicembre 2019, 22:25

Il Pieve Fosciana paga nella trasferta dei “Laghetti” di Lammari le pesanti assenze e le tante energie spese nella stracittadina di quattro giorni

domenica, 15 dicembre 2019, 21:44

Il maltempo che ha imperversato nei giorni passati ha lasciato strascichi sullo svolgimento delle partite del campionato U.I.S.P. della Garfagnana: nell’ultimo week – end si è giocato soltanto su tre campi, mentre ben quattro gare sono state rinviate per impraticabilità del terreno di gioco

domenica, 15 dicembre 2019, 20:17

Il River Pieve interrompe la mini striscia negativa di due sconfitte di fila superando meritatamente il primo Villa Basilica dell’era post Davide Galli, storico ex capitano passato in settimana all’Atletico Lucca dopo quasi dieci anni di militanza con gli scorpioni