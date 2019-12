Sport



Nicolò Monini, l'asso del golf parla garfagnino

giovedì, 12 dicembre 2019, 19:30

Dal green del Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi, nel comune di Pieve Fosciana, alla partecipazione alla finale mondiale del circuito CristianEvents a Santo Domingo, un milione circa di abitanti, capitale della Repubblica Dominicana sul mar dei Caraibi. E’ questa la bella favola dello studente universitario Nicolò Monini (foto) di Castelnuovo, grazie alla vittoria nella finale nazionale di Terza Categoria Netto all’Orange Jacket del circuito CristianEvents, disputata presso il prestigioso impianto del Golf Club San Valentino di Castellarano in provincia Reggio Emilia. Tra l’altro la finale nazionale al San Valentino aveva visto protagonisti due alfieri del golf garfagnino, Nicolò Monini e Denio Salotti, classificatisi al primo e secondo posto nella Terza Categoria Netto. Per il secondo posto Salotti ha avuto in premio un viaggio in Sicilia. La fase finale di Santo Domingo si disputerà presso l’impianto La Estancia Golf Resort nella prossima tarda primavera. Il ragazzo garfagnino rimarrà a Santo Domingo per nove giorni consecutivi e cioè per l’intero svolgimento della finale mondiale del circuito CristianEvents.



Grande soddisfazione ovviamente tra i famigliari, a cominciare da mamma Claudia Tortelli, sua prima tifosa e tutti gli amici. Questa manifestazione è nata per iniziativa di Cristian Righi, grazie alla sua vasta esperienza, lunga ben 18 anni, nell'organizzazione di tornei e viaggi golfistici, occupandosi sin dall'inizio di finali di golf nazionali ed internazionali per giocatori amateurs. Durante la stagione 2019 numerose le vittorie di Monini, classe 1993, prima categoria per le classifiche del Golf Club Garfagnana. Ricordiamo tra le altre il successo nel Trofeo Antico Caffe Tognini con quaranta giocatori presenti, poi vittoria nella prima categoria Netto nel Trofeo Banca Mediolanum, il primo posto nel trofeo Aci-Aquilini nella categoria lordo. Infine la vittoria nel Campionato sociale 2019 nella classifica Netto prima categoria con 176 punti davanti a Federico Pieroni, Stefano Dini, Daniele Biagioni, Moreno Dini, Mario Morganti, Giuseppe Bresciani, Massimo Strufaldi, Sandro Pieroni.



Racconta Nicolò Monini: “Mi sono avvicinato al golf quasi per caso, quando ero nell’ultimo anno delle Superiori. Un collega di mio papà Maurizio, Sandro Catignani, che praticava già il golf, mi parlò dell’iniziativa “Porta un amico” che si svolgeva presso il Golf Club Garfagnana nell’impianto di Braccicorti. Sandro e io vincemmo il torneo e così spuntò la passione per il golf. Giocavo però anche a pallone e così cominciai un po’ a dividere i miei impegni agonistici. In primavera cercavo di ritagliare un po’ di spazio per il golf, mente ovviamente nella stagione invernale ero tutto per il pallone. Come calciatore, ho fatto i primi passi nel Castelnuovo, poi ho giocato nel Barga, Gallicano e infine Virtus Camporgiano in seconda categoria. Al termine dello scorso campionato ho chiuso definitivamente con il calcio e ora il mio spazio sportivo lo dedico esclusivamente al golf con la soddisfazione anche di avere subito ottenuto dei buoni risultati, tra cui quelli del circuito CristianEvents con l’auspicio che continuino anche a Santo Domingo”.



Nel golf attualmente i concorrenti sono divisi in tre categorie Le categorie vengono usate per consentire a giocatori meno esperti di poter competere il più possibile ad "armi pari" con giocatori più bravi, grazie all’utilizzo di un sistema "a vantaggio", comunemente chiamato "ad handicap", calcolato in base ai risultati ottenuti nelle gare a cui uno ha precedentemente partecipato. Ad ogni gara, a seconda del risultato, viene modificato questo valore. Se un giocatore ha compiuto meno colpi rispetto a quelli assegnati, l'handicap diminuisce. Nel caso contrario rimane uguale o aumenta. Le variazioni del proprio handicap sono quindi un metodo per misurare la progressione tecnica che si sta compiendo. Il lordo è dato dal numero di colpi effettivamente giocati in un giro a prescindere dall'handicap, mentre nel netto vengono sottratti i colpi che il proprio handicap di gioco permette di giocare in quel campo.