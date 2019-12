Sport



Non basta il cuore al Castelnuovo, la rimonta a San Miniato è solo sfiorata

domenica, 22 dicembre 2019, 18:38

di simone pierotti

2-1

SAN MINIATO: Battini, Rossi, Fatticcioni (39’ s.t. Accardo), D’Angelo (40’ s.t. Freschi), Alderotti, Bozzi, Borselli (43’ s.t. Nigiotti), Marinari, Andreotti (35’ s.t. Bartoli), Remedi (24’ s.t. Broccoli), Pirone A disp.: Capellini, Onnis, Veraldi All.: Venturini

CASTELNUOVO: Leon, Giusti (22’ s.t. Telloli), Nelli (22’ s.t. Coselli), Lavorini, Pieroni, Marganti (37’ s.t. Bachini), Biagioni, Turri (7’ s.t. El Hadoui), Piacentini, Nardi, Ghafouri (15’ s.t. Casci) A disp.: Farioli, Galletti, Bosi All.: Cardella

Arbitro: Matteo Bruni di Siena

Marcatori: 15’ p.t. e 1’ s.t. Andreotti, 45’ s.t. Pieroni

Note: Ammoniti Giusti

Il girone di ritorno, per il Castelnuovo, inizia come quello di andata, con una sconfitta contro il San Miniato ma stavolta la squadra è rimasta viva e combattiva fino alla fine, andando persino vicino alla clamorosa rimonta. La gara si è disputata in campo neutro, sul sintetico di San Donato di San Miniato ed è stata in parte condizionata dal forte vento.

La differenza l’hanno fatta i singoli, con un San Miniato attrezzato per lottare per le prime posizioni di classifica ed uscito rafforzato dall’ultima campagna acquisti, soprattutto con gli inserimenti di Rossi e di Andreotti, subito decisivo con una doppietta. Il Castelnuovo, nonostante gli ultimi risultati negativi, è entrato in campo senza alcun timore ed ha pressato gli avversari fin dai primi minuti, creando anche un paio di occasioni pericolose.

Al 6’ punizione di Nardi dalla sinistra, un difensore tocca il pallone che sfila davanti alla porta e Biagioni arriva appena in ritardo in spaccata. Il San Miniato è più esperto e cinico e lo dimostra al 15’: su un lancio lungo Giusti tocca indietro a Leon, pronto rinvio ma la palla colpisce lo stesso Giusti, recupera un avversario che vede l’inserimento di Andreotti che si presenta di fronte al portiere e lo batte. Al 28’ cross dalla sinistra di Piacentini, Turri stacca di testa scavalcando il portiere ma un difensore salva sulla linea. Al 35’ occasione per Remedi che si ritrova da solo in area ma calcia alto.

Il secondo tempo inizia con il gol del raddoppio: azione corale del San Miniato, lancio sulla destra, Remedi mette nel mezzo dove Andreotti, liberatosi di un avversario, mette in rete al volo. Il Castelnuovo prova a mescolare le carte con alcune sostituzioni. Da segnalare l’esordio del classe 2002 Dennis Telloli che ha un buon impatto sulla partita. Tanti giovani in campo, anche oggi sono ben 5 fuori quota sempre in campo. Il Castelnuovo non molla mai, la reazione c’è e porta alla rete di Pieroni che tocca in rete un pallone filtrante. E’ la terza rete del capitano gialloblu, capocannoniere stagionale. Nel convulso finale calci d’angolo, alla fine i gialloblu ne batteranno più dei padroni di casa. Sull’ultimo corner anche Leon si getta in avanti a cercare l’imitazione di Rampulla e … per poco non ci riesce, tocca di testa ma non imprime forza e il portiere blocca.