Pallavolo Garfagnana, un week-end da incorniciare con cinque vittorie da record

domenica, 1 dicembre 2019, 23:13

Emozioni a non finire in quel di Carignano nel match tra i locali del Ponte a Moriano e i Diavoli Neri Gorfigliano, usciti vittoriosi per 3-2. Davvero molto pesante il terzo colpo esterno stagionale del team dell’alta Garfagnana ottenuto in casa di un Ponte a Moriano che, come era prevedibile...

domenica, 1 dicembre 2019, 22:30

Il Pieve Fosciana torna dall’ostica trasferta di Maliseti con un pareggio, il quinto del proprio torneo, portando così a quota cinque i match senza sconfitta. Si riempie nei primi venticinque minuti il tabellino dei marcatori di 94’ spesi su campo particolarmente

domenica, 1 dicembre 2019, 19:19

La gara di Cascina rappresentava un crocevia importante per il girone di andata di Castelnuovo e i 90 minuti visti lo hanno confermato dato che i gialloblu affrontavano una squadra assolutamente alla loro portata

domenica, 1 dicembre 2019, 18:12

Quest'oggi si è giocata la dodicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per Vagli, Borgo a Mozzano e Pontecosi, cadono Corsagna, Gallicano, Fornoli e Barga

domenica, 1 dicembre 2019, 17:55

Doloroso passo esterno per il GhiviBorgo che, avanti di due reti sino al 61’, cade sotto i colpi del Fossano, sempre più rivelazione di questo torneo. Un vero peccato per i ragazzi di Pacifico Fanani assolutamente in controllo delle operazioni fino alla zuccata di Federico Giraudo

domenica, 1 dicembre 2019, 17:13

Un gol lampo di Bonfigli, al secondo centro nel giro di quattro giorni, consente al River Pieve di superare un coriaceo Luco e di proseguire, appaiato a Lampo e Montespertoli, l’inseguimento alla capolista Prato 2000 distante due punti in classifica