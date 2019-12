Sport



Parte il girone di ritorno per il Castelnuovo in trasferta contro il San Miniato

sabato, 21 dicembre 2019, 12:20

di simone pierotti

Dopo la sconfitta di Fucecchio, altra trasferta molto difficile per il Castelnuovo, sul campo del San Miniato che, a causa dell’indisponibilità del proprio terreno, giocherà sul neutro di San Donato, dal fondo sintetico. Recuperati gli squalificati Nelli e Marganti, mister Cardella non avrà a disposizione Inglese (infortunato) e altri elementi sono in dubbio ma, a questo punto della stagione, non è tempo di trovare alibi nella formazione. I nuovi acquisti (Piacentini, Nardi e Coselli) si stanno inserendo negli schemi di gioco e sapranno dare una grossa mano ai gialloblu.

Di fronte, c’è il San Miniato di Luca Venturini, squadra competitiva ed uscita rafforzata dalla sessione invernale di mercato. Squadra terza in classifica e con una sola sconfitta in campionato, lancia la volata, almeno, per l’obiettivo dei play-off.

Sono arrivati il difensore, dalle propensioni offensive, Matteo Rossi, ex Cuoiopelli, i centrocampisti Stefan Broccoli (98) e Giorgio D’Angelo (99) proveniente dal Cascina e subito in gol all’esordio, la mezzala Andrea Veraldi (99) dal Poggibonsi, e l’attaccante Luca Andreotti (96) dal San Marco Avenza. Se sono andati, invece, Marianelli, Riccobono, Pellegrini, Mancini, Faraoni e Meucci.

La rosa a disposizione di Venturini è una delle più attrezzate del girone, contando anche su giocatori come il portiere Battini, i difensori Tafi e Fatticcioni, i mediani Marinari e Borselli, gli attaccanti Remedi e Pirone.