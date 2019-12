Sport



Pieve Fosciana, il pareggio di Maliseti allunga la striscia di risultati utili

domenica, 1 dicembre 2019, 22:30

di michele masotti

Maliseti Seano: Cuorvo, Dano, Santini (40’Turini), Cecchi, Ciofi, Del Bianco, Subli, Riccio, Ponziani, Marchiseppe e Cavalieri A disposizione: Villani, Lanzilli, Mariotti, Perillo e Dondini Allenatore: Fabbri

Pieve Fosciana: Regoli, Gioele Giusti, Pieri, Bacci, Umberto Barsanti (85’Morelli), Lucchesi, Parmigiani, Alfredini (70’Dini) Odoardo Giusti (60’Babboni) e Luca Barsanti (88’Motroni) A disposizione: Casci, Touray, La Rosa, Triti e Sanchez Allenatore Stefano Fracassi

Arbitro: Martini di Arezzo (Assistenti El Mouine e Preia di Pistoia)

Marcatori: 15’ Ponziani e 24’ Odoardo Giusti

Note: Ammonito Lucchesi, Dano e Odoardo Giusti

Il Pieve Fosciana torna dall’ostica trasferta di Maliseti con un pareggio, il quinto del proprio torneo, portando così a quota cinque i match senza sconfitta. Si riempie nei primi venticinque minuti il tabellino dei marcatori di 94’ spesi su campo particolarmente. La formazione di Fracassi, che recupererà mercoledì 11 dicembre il super derby con il River, ai punti avrebbe meritato qualcosina di più dinnanzi ad un avversario che nella ripresa ha badato per lo più a difendersi. Maliseti e Pieve Fosciana restano in una tranquilla posizione di centroclassifica in un campionato veramente molto equilibrato.

I biancorossi hanno affrontato questa inedita trasferta pratese con l’ormai consolidato 3-5-2: chance da titolare al classe 2000 Luca Barsanti con Odoardo Giusti a comporre il tandem offensivo assieme ad Alfredini. Al 15’ una punizione dalla trequarti pesca in area ospite Ponziani, abile a coordinarsi rapidamente e a scoccare una conclusione di prima intenzione che supera Tommaso Regoli. Il vantaggio del Maliseti dura soltanto nove minuti. Splendida azione corale di marca biancorossa con la combinazione tra Lucchesi e Alfredini, puntuale traversone del numero nove per il vincente stacco aereo del compagno di reparto Odoardo Giusti. Nel recupero della prima frazione ghiotta opportunità per il Pieve Fosciana con Alfredini ancora in versione assistman servire Lucchesi: il tiro dell’esperto centrocampista garfagnino finisce di poco a lato. La ripresa regala poche emozioni con gli ospiti a condurre le danze e il Maliseti, ben disposto in campo dal player-manager Fabbri, che copre egregiamente tutti gli spazi.

Nel prossimo turno di campionato il Pieve Fosciana ospiterà i quotati fiorentini del Montespertoli. Capitolo mercato: a fronte di un paio di uscite possibili, i dirigenti pievarini sarebbero vicini all’acquisto di un’esperta prima punta.