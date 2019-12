Sport



Pieve Fosciana, vittoria in rimonta nel derby

mercoledì, 11 dicembre 2019, 17:49

di michele masotti

2-1

Pieve Fosciana: Regoli, Gioele Giusti, La Rosa (75’Boggi), Parmigiani, Biagioni, Pieri, Lucchesi, Odoardo Giusti (80’Dini), Babboni, Alfredini e Umberto Barsanti A disposizione: Casci, Sanchez, Mazzei, Motroni, Luca Barsanti, Touray e Bacci Allenatore: Stefano Fracassi

River Pieve: Decanini, Rugani (85’Petrucci), Benassi, Byaze, Monopoli, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Filippi (70’Ferrari) e Morelli A disposizione: Rossi, Turri e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Mazzer di Conegliano (Assistenti Palermo e Coco di Pisa)

Marcatori: 47’ pt Cecchini, 57’Regoli su rigore e 65’ Odoardo Giusti

Note: Espulso al 60’ Micchi per proteste. Ammoniti Odoardo Giusti, Umberto Barsanti, Benassi, Petracci e Morelli. Calci d’angolo 3-4. Recupero 2’ e 5’. Spettatori 500

La seconda stracittadina stagionale di Pieve Fosciana va agli archivi con il 2-1 in favore della squadra allenata da Stefano Fracassi al termine di 95’ equilibrati nei quali non sono mancante emozioni, tanti duelli agonistici di livello e anche delle polemiche, vedi il controverso episodio legato al penalty concesso ai locali, per una partita che ha portato sulle tribune del “Guido Angelini” almeno 500 persone. In questa bella cornice di pubblico, degna di altre categorie, l’unica insufficienza ci sentiamo di darla al direttore di gara, Mazzer di Conegliano, che non ha mai dato l’impressione di gestire gli animi né tanto meno ha espresso del buon senso nell’occasione dell’espulsione di mister Edoardo Micchi. Seconda sconfitta di fila per il River, sempre quinto in classifica, mentre il Pieve Fosciana balza al settimo posto allontanandosi ulteriormente dalla zona play-out, distante ora sei lunghezze.

Ospiti in campo con un 3-5-2 dove l’ultimo arrivato Monopoli completa il pacchetto arretrato assieme a Benassi e Fontana. Sulle corsie laterali Rugani, alla fine uno dei più positivi, viene preferito a sinistra a Turri, con Filippi che agisce invece sulla fascia destra. Senza Bonfigli e lo squalificato Haoudi, tocca al classe 2001 affiancare bomber Petracci. Tra le fila dei locali, Daniele Biggi è costretto subito ai box dopo il fastidio muscolare accusato tre giorni prima nel k.o. interno contro il Montespertoli. Fracassi opta per un 4-3-3 mobile, dove Alfredini e Odoardo Giusti si scambiano la posizione da prima punta e il classe 2002 La Rosa, il più giovane tra i ventidue, pronto a fornire un contributo alla sua mediana. Su di un campo pesante, il Pieve Fosciana accetta di concedere il maggior palleggio del River per poi provare a pungere con dei lanci lunghi preda, spesso e volentieri di Alfredini. Al 14’ il primo squillo del pomeriggio porta la firma di Odoardo Giusti il cui destro dal limite dell’area si perde sul fondo. Petracci, stretto nella morsa della coppia Pieri-Biagioni, finisce sul taccuino dei cattivi per una manata rifilata a Gioele Giusti. La medesima sorte verrà toccata durante l’arco della sfida a Umberto Barsanti, Benassi, Odoardo Giusti e Morelli.

Al minuto numero ventisette bella respinta di Decanini sulla conclusione ravvicinata del solito Odoardo Giusti. Poco dopo la mezzora si rendono pericolosi i “millionarios” della Garfagnana con un’incursione di Filippi respinta dalla difesa locale. Crescono i ragazzi di Edoardo Micchi, sfortunati al 38’ quando il colpo di testa di Petracci, servito dal morbido cross di Cecchini, centra in pieno la traversa. Nel secondo dei due minuti di recupero concessi, il River sblocca il punteggio sfruttando le difficoltà palesate dal Pieve Fosciana sulla marcatura nei calci piazzati. Battuta dalla destra di Satti per lo stacco vincente di Giacomo Cecchini, abile ad anticipare anche il compagno di squadra Fontana.

Al rientro dall’intervallo, i padroni di casa non accusano a livello psicologico il gol subito e, complice un River forse troppo attendista, iniziano a premere. La difesa ospite si comporta egregiamente sino al 57’ quando Mazzer punisce con il calcio di rigore un tocco di mano in area del River. Il giallo dell’episodio consiste che nel fatto che il fischietto veneto conceda il penalty sebbene l’assistente avesse alzato la bandierina per segnalare una presunta posizione di fuorigioco. Le proteste degli ospiti non trovano appello nell’irremovibile decisione dell’arbitro. Si presenta dal dischetto, tra lo stupore generale, Tommaso Regoli che spiazza con un potente sinistro il collega Decanini, imitando i più celebri Neuer, Butt e Ricardo.

Detto dell’ingeneroso rosso rifilato a mister Micchi, anche la terna arbitrale dovrebbe aver il buon senso di capire l’importanza di un derby così sentito, il Pieve Fosciana completa la rimonta con la pregevole girata area di Odoardo Giusti, imbeccato dall’instancabile Lucchesi. Immediato riscatto per il classe 1994 dopo il rigore fallito nell’ultimo turno di campionato. A questo punto il River, che inserisce Ferrari, prelevato alla riapertura delle liste dal Pontecosi, si riporta in avanti collezionando punizione e calci d’angoli in serie prontamente respinti dalla retroguardia locale.

Al triplice fischio finale esplode la gioia del Pieve Fosciana, rilanciatosi in graduatoria dopo la quinta vittoria stagionale. Nel prossimo turno, ultimo del girone di andata, la squadra di Fracassi sarà di scena sul terreno di gioco del fanalino di coda Lammari mentre il River Pieve ospiterà al “Nardini” il Villa Basilica.