Pontecosi, Angelini e Pieroni i due volti nuovi per mister Mugnaini

Altri articoli in Sport

martedì, 3 dicembre 2019, 09:01

Fermo da luglio, il giovane di Bagni di Lucca torna alle corse questo fine settimana, sempre con la Peugeot 208 R2 e con al fianco di nuovo la mamma, Titti Ghilardi

martedì, 3 dicembre 2019, 08:45

E venne il giorno degli Amatori Cascio: dopo tanti anni di inseguimento al vertice del campionato U.I.S.P. della Garfagnana, quest’anno la squadra sembra cosciente della propria forza e competitiva fino in fondo

lunedì, 2 dicembre 2019, 22:09

Pallavolo Garfagnana ha appena vissuto un week-end veramente speciale in quanto ha il record di società con più formazione impegnate in diversi campionati e categorie a livello regionale e allo stesso tempo ha vinto cinque partite sulle sei giocate

domenica, 1 dicembre 2019, 23:13

Emozioni a non finire in quel di Carignano nel match tra i locali del Ponte a Moriano e i Diavoli Neri Gorfigliano, usciti vittoriosi per 3-2. Davvero molto pesante il terzo colpo esterno stagionale del team dell’alta Garfagnana ottenuto in casa di un Ponte a Moriano che, come era prevedibile...

domenica, 1 dicembre 2019, 22:30

Il Pieve Fosciana torna dall’ostica trasferta di Maliseti con un pareggio, il quinto del proprio torneo, portando così a quota cinque i match senza sconfitta. Si riempie nei primi venticinque minuti il tabellino dei marcatori di 94’ spesi su campo particolarmente

domenica, 1 dicembre 2019, 19:19

La gara di Cascina rappresentava un crocevia importante per il girone di andata di Castelnuovo e i 90 minuti visti lo hanno confermato dato che i gialloblu affrontavano una squadra assolutamente alla loro portata