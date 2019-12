Sport



Primo colpo di mercato del Castelnuovo: arriva l’attaccante Francesco Piacentini

mercoledì, 4 dicembre 2019, 17:02

di simone pierotti

In apertura di mercato, arriva il primo rinforzo per il Castelnuovo: il suo identikit risponde al progetto gialloblu, giovane, motivato e della zona, si tratta di Francesco Piacentini, attaccante classe 1996 proveniente dal Pieve Fosciana.

Un innesto in un reparto che finora ha segnato poco, per dare una mano ad una rincorsa difficile ma ancora possibile. Piacentini vive a Pieve di Monti di Villa, una frazione di Bagni di Lucca. L’attaccante vanta un ottimo curriculum a partire dai settori giovanili in cui è cresciuto: iniziato a 5 anni a Fornaci, a 10 anni è passato all’Atletico Lucca e a 12 al Margine Coperta, quindi a 16 anni alla Lucchese e a 17 al Ghivviborgo dove si è diviso tra Juniores e prima squadra. Tra i “grandi” ha giocato nel Fornoli, raggiungendo i play-off di Prima Categoria, poi due stagioni e mezzo nel Pieve Fosciana, vincendo i play-off di Prima Categoria e disputando un ottimo campionato di Promozione.