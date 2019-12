Sport



Punto seconda categoria: Corsagna e Pontecosi corsare, punti pesantissimi

domenica, 8 dicembre 2019, 19:25

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la tredicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per le nostrane Corsagna e Pontecosi, pareggia il Fornoli mentre cadono Vagli, Gallicano, Borgo e Barga.

Analizziamo le sette partite delle nostre sette squadre seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli che per la prima volta in campionato viene sconfitta. Grande partita della Folgor Marlia che espugna Vagli (out Brugiati) con un divertente 1-3. Apre Niccoli, pareggia capitan Biggi ma Picchi su rigore e Zaffora chiudono la partita. Ospiti che concludono la partita in 10 uomini.

Resta in zona play-off l'Atletico Fornoli che pareggia 2-2 in rimonta sul campo del San Filippo. A segno Michetti e Oliokwe. Assenti Alberigi, Sabatini, Dinu, Fede A e Dinelli per gli ospiti.

Seconda vittoria consecutiva per il Corsagna (out Bertoncini) capace di sconfiggere, in rimonta, il Ponte delle Origini nel loro campo. 1-2 il finale determinato dalle reti di Pieri e Castelli che rispondono a Di Lupo.

Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Gallicano che cade tra le mura amiche contro la forte Acquacalda per 1-3. Tripletta devastante dell'attaccante Dabdoubi. Gol della bandiera finale realizzato da Brucciani. Assenti Alfredini, Bacci e Lartini per i padroni di casa.

Brusca caduta casalinga anche per il Borgo a Mozzano contro un mai domo Luccasette. 0-1 il finale grazie alla rete di Cerino. Non presenti Bertolozzi, Ceccherelli, Paini e Morganti per i locali.

Momento super positivo per il Pontecosi di Mugnaini che inanella la seconda vittoria consecutiva e sale al terzultimo posto. 1-3 il punteggio finale sul campo del Filettole. Decisiva la rimonta finale firmata da Biggeri, Lorenzo Marigliani su rigore e Morotti. Assenti Diego Marigliani, Bechelli e De Vivo per i gialloblù.

Sconfitta esterna per il Barga sul terreno lucchese dell'Atletico Lucca per 3-1. Gol ospite siglato da bomber Balducci. Ospiti falcidiati dalle assenze visto che mancavano Martini, Rigali, Gavazzi, Sartini, Tognelli, Morelli e Filippo Motroni.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario prossimo turno.