Punto seconda categoria: Pontecosi e Barga corsare, Fornoli punto pesante a Vagli

domenica, 22 dicembre 2019, 22:25

di lorenzo fiori

Con la giornata odierna si è chiuso il girone d'andata, ed il 2019 calcistico, anche per il nostro girone C di seconda categoria. Vittorie d'oro per Corsagna, Borgo a Mozzano, Pontecosi e Barga, pareggio casalingo per il Vagli col Fornoli mentre cade ancora il Gallicano. Rinviata per impraticabilità del campo Atletico Lucca-Folgor Marlia.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli che sul terreno amico impatta con la matricola Fornoli. Apre bomber Biggi per i locali, pareggia Ledda, ancora Biggi riporta in vantaggio gli uomini di Biagioni su rigore ma al 73' Alberigi firma il definitivo 2-2. Da segnalare il rigore parato dal portiere ospite Papi al 36'. Non presenti Serra, Oliokwe, Daniele Fede, Alessandro Fede, Sabatini, Salvetti e Dinu per gli ospiti.

Continua imperterrito il grande cammino del Corsagna che espugna il difficile campo del forte Lucca Calcio. Decide la sfida la rete di Martino al 56'.

Altra vittoria importante quella del Borgo a Mozzano che, sul proprio terreno, batte la quotata Acquacalda. 2-1 il finale determinato dai bomber Fati e Balderi. Non basta per gli ospiti la rete nel finale di Curumi. Espulsi per i padroni di casa Lunardi e Morganti. Assenti Bertolozzi, Ceccherelli e Paini per i locali.

Continua, invece, il momento negativo per il Gallicano (quinta sconfitta consecutiva) che cade sul campo del Migliarino Vecchiano in un incredibile 5-4. A segno Andreotti, Baroni x3 e Chelotti per i vincitori e Brucciani x2, Barsotti e Pellegrinotti per gli ospiti. Assenti Lorenzo Taddei, Alfredini e Benedetti per gli uomini di Salotti.

Torna alla vittoria il Barga di mister Raffaelli che espugna Ponte delle Origini col punteggio di 2-3. A rete Mutigli su rigore, Balducci e Angelini. Assenti per i nostrani Gavazzi e Simoncini.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Pontecosi di Mugnaini che vince anche a San Filippo con un roboante 0-3 grazie ai gol di Bonini, Lorenzo Marigliani (su rigore) e Lunardi (nella foto). Assenti Diego Marigliani, De Vivo, Bechelli, Salotti e Stefano Angelini per i gialloblù garfagnini.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.