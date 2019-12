Sport



Punto seconda categoria: Pontecosi tutto cuore, Borgo tre punti d'oro

domenica, 1 dicembre 2019, 18:12

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la dodicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per Vagli, Borgo a Mozzano e Pontecosi, cadono Corsagna, Gallicano, Fornoli e Barga.

Analizziamo ora le quattro partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista indiscussa Vagli (out Tolaini) che torna alla vittoria sul complicato terreno del Corsagna (out Mazzei). 1-2 il finale determinato dalle reti di Buriani al 32' e Remaschi al 42' per gli ospiti. A segno Castelli al 36' per i padroni di casa.

Grande vittoria anche per il Borgo a Mozzano, anch'essa in trasferta, per 1-3 contro la matricola Fornoli. Gol esterni firmati da Francesco Amidei, Fati e Morganti. Assenti Barsi, Bertolozzi, Ceccherelli e Paini per i vincitori.

Brusca caduta casalinga, in mezzo alla nebbia, per il Barga per 0-1 contro il San Filippo. Espulsi Martini e Rigali per i locali. Non presenti Gavazzi, Morelli e Giusti per i padroni di casa.

Strepitosa prima vittoria stagionale per il Pontecosi (nella foto) del nuovo mister Mugnaini che, sul proprio campo ai limiti della praticabilità, sconfigge il quotato Gallicano per 2-1 grazie alle reti di capitan Lorenzo Marigliani e Biggeri. Di Lorenzo Taddei la rete ospite. Assenti Michele Martini Adami, Gennaro, Diego Marigliani e De Vivo per i padroni di casa mentre Bacci e Alfredini per gli ospiti.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica aggiornata ed il calendario del prossimo turno.