Punto seconda categoria: Vagli corsaro, Corsagna continua il momento positivo

domenica, 15 dicembre 2019, 18:39

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la quattordicesima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per le nostrane Vagli, Corsagna e Borgo, pareggia il Barga mentre cadono Fornoli, Gallicano e Pontecosi.

Analizziamo ora dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Vagli che è tornata alla vittoria sul campo del Pontecosi. Partita molto combattuta decisa dalle reti di Remaschi e Malatesta. Da segnalare il rigore parato da Valdrighi al capitano gialloblù Lorenzo Marigliani al 51'. Non presenti De Vivo, Biggeri, Bechelli e Diego Marigliani per i padroni di casa mentre out Tolaini, Angelini e Brugiati per gli ospiti.

Terza vittoria consecutiva per il Corsagna che sconfigge, tra le mura amiche, anche il Migliarino Vecchiano. 2-1 il finale determinato dalle reti di Castelli e Pieri per i locali e Andreotti per gli ospiti. Espulso Del Cesta per gli ospiti. Assenti Bertoncini e Lucchesi per i locali.

Caduta casalinga per il Fornoli contro il forte Atletico Lucca. 1-3 il finale con rete locale firmata dal solito Oliokwe. Assenti Dinu, Fede e Sabatini per i locali.

Pesantissima vittoria esterna del Borgo a Mozzano, sul campo del Gallicano, per 1-2. Vantaggio di Fati su rigore, pareggio di Bertucci per i locali e gol partita per Federico Amidei al 80'. Non presenti Bacci, Alfredini, Benedetti, Salotti e Maiorano per i locali mentre Bertolozzi, Ceccherelli e Paini per gli ospiti.

Buona la prima per il nuovo mister del Barga Raffaelli che impatta 1-1 in casa contro il quotato Lucca Calcio. A segno bomber Balducci per i locali. Assenti Sartini e Giusti per i padroni di casa.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.