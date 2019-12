Sport



Punto terza categoria: Castiglione bene nel derby, pari esterno per il Filicaia

sabato, 14 dicembre 2019, 17:26

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la decima giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittoria fondamentale per l'Atletico Castiglione che sfrutta il passo falso (pareggio) del Montecarlo. Pareggia sorprendentemente il Filicaia mentre cadono Fornaci, Coreglia e Virtus Robur Castelnuovo. Rinviato il derby tra Piazza al Serchio e New Team causa impraticabilità del campo.

Analizziamo ora dettagliatamente le quattro partite delle cinque squadre nostrane in campo.

Partiamo, quindi, dalla seconda della classe Castiglione (nella foto) capace di vincere e convincere nel derby casalingo contro il Fornaci. Decisiva la rete di Canelli dopo 12 giri di orologio. Mancavano Mori, Fontana, Lupetti, Vecchi e Malatesta per i padroni di casa mentre Gabriele Cecchini, Mazzanti e Toni per gli ospiti.

Pareggio esterno, invece, per il Filicaia sul terreno della Sanvitese per 1-1. Rete garfagnina di Giannotti al 31'. Assente Bonini per gli ospiti.

Torna alla sconfitta il Coreglia di mister Caiaffa. 2-1 il finale sul campo della Morianese. Vantaggio di Riccardo Biagiotti al 7' ma i locali ribaltano tutto con Daniele Maiali al 20' e Bianchi al 61'. Non presenti i fratelli Casillo, Bonelli, Fabrizio Pierantoni e Buono per gli ospiti.

Roboante caduta casalinga per la Virtus Robur Castelnuovo che passa in vantaggio per 2-0 con Awudu e Hudu, poi rimane in 10 (espulso Alpha) ed, nel secondo tempo, il Segromigno ribalta tutto e conclude la partita con il punteggio di 2-5. Assenti Valdrighi, Sorgente e Malanding.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.