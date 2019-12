Sport



Punto terza categoria: il Fornaci torna alla vittoria, Filicaia tre punti nello scontro diretto

sabato, 7 dicembre 2019, 17:49

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata la nona giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie di fondamentale importanza per le nostrane Fornaci, Filicaia, New Team e Coreglia. Pareggia, invece, il Piazza mentre cadono Castiglione e Robur.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla seconda della classe Fornaci che batte, tra le mura amiche, una mai doma Morianese con il punteggio di 3-2. Straordinaria la tripletta di Puccetti (nella foto) mentre a segno Ricci per gli avversari. Espulsi nel finale Serafini e Saccone per gli ospiti. Assenti per i padroni di casa Gabriele Cecchini e Mazzanti.

Sale al terzo posto il Filicaia grazie all'importante vittoria casalinga contro il Tau. Decisiva la rete di bomber Pellegrinetti al 86'. Assente Pierotti per i locali.

Seconda sconfitta consecutiva per l'Atletico Castiglione sul campo della capolista Montecarlo. 2-0 il finale determinato dalle reti di Dudine e del capocannoniere Gentile. Assenti per gli ospiti Francesco Martinelli, Manuel Martinelli, Panzani, Fontana, Mori e Giuntini.

Torna ai tre punti anche il New Team di mister Landucci capace di battere in casa la Pieve San Paolo per 4-2. A segno Ambrosini, Landucci, Salotti e Bravi. Assenti Terni e Fantoni per i padroni di casa. I play-off sono molto vicini, a quota -2.

In risalita anche il Coreglia di mister Caiaffa che batte la Virtus Robur Castelnuovo con un secco 2-0. A segno il nuovo acquisto Balsotti con una doppietta. Assenti Buono, Cavani, Franchini, Andrea Casillo e Fabrizio Pierantoni.

Punto esterno per il Piazza al Serchio sul campo del San Lorenzo. 2-2 il finale. Reti ospiti di Castagnoli. Non presenti Pancetti, Tommaso Cassettai, Bertucci, Banchieri, Muzzi, Marco Magazzini, Nicola Orsi, Corsi e Zeribelli per gli ospiti.

