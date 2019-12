Sport



Punto terza categoria: Pellegrinetti show, New Team piega il Tau grazie a Satti

sabato, 21 dicembre 2019, 17:28

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è giocata l'undicesima partita del nostro girone B di terza categoria. Vittorie d'oro per le nostrane Filicaia, New Team e Coreglia mentre cadono Castiglione, Fornaci, Robur e Piazza.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla matricola Filicaia che sta continuando il suo ottimo campionato salendo al secondo posto grazie al 4-1 sulla Virtus Robur Castelnuovo. Tripletta devastante del bomber Pellegrinetti (nella foto) e rete finale siglata da Lorenzetti. Per gli ospiti gol "della bandiera" di Camara su rigore. Non presenti Diego Friz e Contadini per i padroni di casa mentre out Alpha, Sorgente e Valdrighi per gli ospitati.

Seconda sconfitta esterna consecutiva per l'Atletico Castiglione che, privo di Mori, Fontana, Panzani, Malatesta e Cecchi, cade sul campo della Pieve San Paolo. 2-1 il finale con rete del momentaneo pareggio ospite realizzata dal solito Bravi. Espulso nel finale Magaddino per i lucchesi.

Brusca caduta esterna anche per il Fornaci al cospetto di un ottimo Coreglia che torna in corsa per i play-off. Scoppiettante 3-2 firmato da Marco Casillo, Federico Marchetti e Riccardo Biagiotti per i vincitori mentre doppietta del centravanti Chiriacó per gli ospiti. Da segnalare il rigore parato da Giannecchini a l'attaccante locale Buono al 81'. Finale di partita sorprendente dove il direttore di gara estrae quattro cartellini rossi: espulsi Massimo Cardosi, Paolo Cardosi e Chiriacó per gli ospiti mentre Casci per i locali.

Assenti Bonelli, Fazzi, Magri e Marchi per i padroni di casa mentre Saisi, Puccetti, Keita e Mazzanti per i fornacini.

Seconda vittoria consecutiva, invece, per il New Team (assente Franchi) che tra le mura amiche liquida la difficile pratica Academy Tau con un secco 1-0 determinato dalla rete di Satti su rigore al 22'. Tre punti importanti che trascinano la squadra di mister Landucci a meno quattro punti dal secondo posto (con una partita in meno).

Torna alla sconfitta il Piazza al Serchio sul terreno della capolista Montecarlo per 2-0. A rete il solito Gentile al 75' su rigore e Ricci al 82'. Assenti Tortelli, Castagnoli, Tommaso Cassettai, Bertolini, Bertucci, Muzzi, Marco Magazzini, Nicola Orsi e Zeribelli per i garfagnini.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.