Raffaello Raffaelli è il nuovo allenatore del Barga

venerdì, 13 dicembre 2019, 13:22

Paolo Andreucci: "Quest'anno per me il natale è arrivato in anticipo, al Rally Il Ciocchetto ci sarà Anna con me"

giovedì, 12 dicembre 2019, 19:30

Dal green del Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi, nel comune di Pieve Fosciana, alla partecipazione alla finale mondiale del circuito CristianEvents a Santo Domingo, un milione circa di abitanti, capitale della Repubblica Dominicana sul mar dei Caraibi

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:46

Dopo un incontro con il mister Stefano Marchi, l'A.S.D. BARGA 1924 comunica di aver deciso, di comune accordo, di provare a dare una scossa all'ambiente con la sostituzione di Stefano dall'incarico di allenatore

mercoledì, 11 dicembre 2019, 17:49

La seconda stracittadina stagionale di Pieve Fosciana va agli archivi con il 2-1 in favore della squadra allenata da Stefano Fracassi al termine di 95’ equilibrati nei quali non sono mancante emozioni, tanti duelli agonistici di livello e anche delle polemiche, vedi il controverso episodio legato al penalty concesso ai...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 13:31

La partita che la formazione di Prima Divisione di Barga ha giocato sabato sera contro l'Ingro Vivaio VVF Mazzoni è stata diversa dalle altre giocate finora. Prima vittoria stagionale per la formazione under 18. Sconfitta casalinga per la formazione under 14 guidata da Mirco Rossi

lunedì, 9 dicembre 2019, 22:37

Si è colorata di biancoverde l’edizione 2019 della “Fosson Cross”, corsa campestre open andata in scena domenica 8 dicembre sui prati di Fossone. Gli autentici mattatori di questa manifestazione sono stati, infatti, i portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde monopolizzando le due piazze più nobili del podio