Ritorno alla vittoria in rimonta per il River Pieve: Villa Basilica al tappeto

domenica, 15 dicembre 2019, 20:17

di michele masotti

3-1

River Pieve: Mirco Micchi, Turri (89’Rossi), Rugani (88’Petrucci), Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli e Filippi (89’Ferrari) A disposizione: Mirco Micchi, Fontana, Angeli e Fanani Allenatore: Edoardo Micchi

Villa Basilica: Lavorini, Davini, Viani, Sangregorio, Mattioli (75’Sarti), Cuoco, Gatto, Martinucci, Berrettini, Del Magro (81’Giuliani) e Battaglia A disposizione: Morini, Giomi, Amelio, Russo, Benettaleb, Bouhalla e Dalle Luche Allenatore: Andrea Gambini

Arbitro: Nencioli di Prato (Assistenti Abbinante e Della Bartola di Pisa)

Marcatori: 40’Mattioli, 54’e 81’Petracci, 60’Monopoli

Note: Lavorini ha parato un calcio di rigore a Petracci

Il River Pieve interrompe la mini striscia negativa di due sconfitte di fila superando meritatamente il primo Villa Basilica dell’era post Davide Galli, storico ex capitano passato in settimana all’Atletico Lucca dopo quasi dieci anni di militanza con gli scorpioni. Il punteggio avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più imponenti se i “millionarios” della Garfagnana non avessero fallito due calci di rigore. Con il successo odierno capitan Satti e compagni rientrano in play-off, portandosi a sole tre lunghezze dalla capolista Prato 2000. Rimane complicata la situazione di graduatoria della compagine lucchese, ultima formazione che per un solo punto non prenderebbe parte ai play-out.

Rispetto alla formazione uscita sconfitta derby pievarino di mercoledì scorso, i “millionarios” della Media Valle propongono due cambi. Tra i pali Mirco Micchi prende il posto di Decanini mentre Turri viene impiegato in luogo di Fontana. Confermati, invece, dopo le ultime buone prestazioni i due classe 2001 Rugani e Morelli. Si accomoda in panchina Riccardo Fanani, laterale prelevato in settimana dal Castelnuovo. Prima frazione interamente di marca biancorossa con tante occasioni cestinate dagli attaccanti locali, su tutte il penalty respinto con il corpo da Lavorini a Petracci. Come di sovente accade nel calcio, alla prima occasione passa la formazione rivale. Così accade al 40’ quando, sugli sviluppi di un corner, Mattioli di testa salta più in alto di tutti.

La beffarda rete subita non scalfisce il morale del River che ricomincia i secondi quarantacinque minuti sulla falsariga della frazione inaugurale. Al 54’ Petracci non perdona in area rigore, poi ci pensa Monopoli, al primo centro con questa maglia, a completare il sorpasso risolvendo una mischia in area ospite. Gambini prova con le sostituzioni a cambiare l’inerzia del confronto ma i locali chiudono i conti ancora con l’implacabile Petracci.

Nel prossimo turno di campionato i biancorossi inizieranno il girone di ritorno al “Nardini” affrontando il fanalino di coda Quarrata.

