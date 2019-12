Sport



River cade nello scontro diretto con Prato

domenica, 8 dicembre 2019, 20:56

di michele masotti

4-1



Prato 2000: Brunelli, Michelozzi, Zinna, Delli Navelli, Rossi, Fattori, Grassi, Safina, Dingozi, Gori E., Algerino. A disp.: Ferrante, Campolo, Brunetti, Grazzini, Iorio, Lunardi, Liscio, Bibaj G., Bibaj G.. All.: Settesoldi

River Pieve: Decanini, Turri, Filippi, Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli, Haoudi. A disp.: Micchi M., Rossi, Rugani, Angeli, Ferrari. All.: Micchi



Arbitro: Ammannati di Firenze (Bertelli di Firenze e Corsini di Livorno)



Marcatori: 35’pt Gori, 7’st Morelli, 31’st Algerino, 34’st Dingozzi, 47’st Bibaj Gersi



Il River Pieve cade nello scontro diretto di Prato, contro la squadra allenata da Simone Settesoldi, con un 4-1 bugiardo per quanto riguarda la formazione di Edoardo Micchi, rimast ain partita fino all'80': le ultime due segnature dei padroni di casa sono infatti arrivate con il River sbilanciato alla ricerca del gol del 2-2.



Una partita bella e aperta, con le due squadre che hanno dimostrato di valere i primi posti della classifica. L'unico appunto del River può essere stato quello di aver concesso qualche disattenzione offensiva che sono state prontamente sfruttate dagli attaccanti del Prato 2000, una matricola molto ambiziosa.



Il vantaggio del Prato al 35' su un'azione manovrata che è stata finalizzata da Gori. River che ha ribattuto colpo su colpo. Il portiere del Prato è stato protagonista di almeno tre interventi importanti. La rete del momentaneo pareggio della partita è stata segnata da Francesco Morelli, classe 2001, quest'anno alla sua terza rete in campionato col River. Il 2-1 è arrivato poi a causa di una disattenzione difensiva, un errore di Benassi: una giornata non felice per lui e i giocatori ne hanno approfittato per raddoppiare. Nel finale il River ha provato in tutti i modi a pareggiare, sbilanciandosi e con diversi cambi che, però, non sono riusciti a invertire la tendenza del match. Il Prato 2000, con due contropiedi, ha chiuso i conti. Da segnalare l'esordio nel River Pieve del difensore Monopoli. La squadra garfagnina, oggi, era venuta con tanti infortunati.



La squadra di Micchi proverà subito a riscattarsi mercoledì 11 nel derby contro il Pieve Fosciana, anch'esso uscito con una sconfitta quest'oggi dal Montespertoli.