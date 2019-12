Sport



River Pieve, il ritorno alla vittoria vale il secondo posto

domenica, 1 dicembre 2019, 17:13

di michele masotti

1-0

River Pieve: Decanini, Turri, Filippi, Byaze, Benassi, Morelli (90’Petrucci), Satti (93’Rugani), Cecchini, Petracci, Bonfigli e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Rossi, Cristea, Lorenzo Micchi e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

Luco: Innocenti, Baggiani, Bonfazi (80’Allegri), Vigiani, Sanni, Lukolic, Scala (45’Francesco Cirillo), Gianassi, Campagna, Secchioni (77’Bruni) e Giani (65’Blinishta) A disposizione: Locatelli, Paoli, Alessandro Cirillo, Alivernini e Rosari Allenatore: Marco Privitera

Arbitro: Masi di Pontedera (Assistenti Chiarelli di Carrara e Tranchida di Pisa)

Marcatore: 3’Bonfigli

Note: Ammoniti Satti, Byaze, Filippi e Lukolic

Un gol lampo di Bonfigli, al secondo centro nel giro di quattro giorni, consente al River Pieve di superare un coriaceo Luco e di proseguire, appaiato a Lampo e Montespertoli, l’inseguimento alla capolista Prato 2000 distante due punti in classifica. Con diverse assenze, vedi l’acciaccato Angeli, Fontana e Catalini, prossimo a trasferirsi al Molazzana, i “millionarios” della Garfagnana hanno gestito in maniera esemplare un match disputatosi su di un campo pesante che, di fatto, ha annullato il gap tecnico esistente tra le rivali odierne.

Solito 3-5-2 per i locali mentre la compagine mugellana applica un abbottonato 4-4-2. Petracci e Haoudi sono i terminali offensivi, Filippi viene impiegato come quinto di sinistra sulla mediana garfagnina: sulla corsia opposta spazio al giovane Turri. Al 3’ una pregevole conclusione al volo di Bonfigli fa secco Innocenti. Sarà il gol partita che i biancorossi conserveranno sino al termine, senza peraltro mai correre alcun tipo di pericolo. Praticamente cancellati dalla strenua marcatura dei vari Benassi, Filippi e Morelli gli attaccanti. Quello che resta del manto erboso del “Nardini” non permette la ricerca del fraseggio ai locali, pericolosi nella ripresa con la conclusione di Morelli, neutralizzata con maestria da Innocenti, l’ultimo ad arrendersi tra i suoi.

Al 85’ consueta discesa sulla destra dell’instancabile Satti per il colpo di testa di Giacomo Cecchini: sfera fuori di un soffio.

Domenica prossima la squadra di Edoardo Micchi, una possibile protagonista del mercato di riparazione che si aprirà domani, sarà impegnata nello scontro diretto in casa di un’altra matricola terribile, il Prato 2000.